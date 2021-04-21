5 тисяч на гектар: фермери можуть отримати субсидію від держави

В Україні вдосконалили процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. У середу, 21 квітня, на засіданні Кабміну прийнято рішення щодо збільшення розміру допомоги новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер фермери зможуть отримувати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар оброблюваної площі. У той же час загальна сума не повинна перевищувати 100 тисяч гривень на одне господарство.

«Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств», — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше аграрії просили уряд знизити ставки ПДВ на сільгосппродукцію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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