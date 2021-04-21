«Електроважмаш» отримав право брати участь в програмі модернізації рухомого складу «Укрзалізниці»

Харківський «Електроважмаш» повідомив про завершення процедури отримання дозвільних документів для участі в програмі оновлення та модернізації рухомого складу «Укрзалізниці».

Атестат акредитації виданий «Електроважмашу» філією «Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця». Представники інституту здійснили перевірку технічної та конструкторської документації заводу, а також стану його виробничих потужностей.

«Наявність атестата підтверджує можливість заводу здійснювати на високому рівні ремонтні роботи та технічне обслуговування тягового обладнання рухомого складу „Укрзалізниці“. Документ дає право заводу брати участь в тендерах компанії. Атестат поширюється на номенклатуру виробництва „Електроважмашу“. За умови налагодження взаємовигідного партнерства ми плануємо розглядати можливість виконання ремонтів номенклатури інших виробників», — заявив в. о. гендиректора «Електроважмашу» Віктор Бусько.

Локомотивний парк УЗ зараз амортизований на 90%. В оновлення рухомого складу УЗ планує інвестувати 10 млрд грн, що відкриває широкі перспективи співпраці для «Електроважмашу».

Раніше повідомлялося, про повне погашення боргів по заробітній платі на «Електроважмаші» завдяки реалізації програми фінансового оздоровлення.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter