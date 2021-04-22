«Карантинні» 8 тисяч ФОПам: НБУ скасував комісію за проведення операцій

Національний банк України не буде стягувати з банків комісію за проведення операцій у системі електронних платежів, пов'язаних з наданням допомоги бізнесу під час жорсткого карантину.

Повідомляється, що з 21 квітня 2021 року на період здійснення виплат допомоги застрахованим особам, регулятор не буде стягувати суми комісії.

Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги по ряду причин.

Нагадаємо, з 19 квітня фізособи-підприємці, зареєстровані у «червоній» епідемічній зоні, які постраждали від карантинних заборон, можуть подавати заяви на отримання «карантинних» 8 тисяч гривень через онлайн-сервіс «Дія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про шахраїв, що створюють сайти-приманки, які маскуються під портали державних послуг, щоб виманити у фізосіб-підприємців номер їхнього фінансового рахунку.

фото bank.gov.ua/

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