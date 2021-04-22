Експерт назвав «Більшовик» проблемним об’єктом для інвестора

Перший київський машинобудівний завод (колишній «Більшовик»), виставлений Фондом державного майна України на продаж, є доволі складним об’єктом, що криє у собі сукупність різних ризиків для майбутнього власника. Таку оцінку ситуації, що склалася навколо підприємства, дав експерт з економіки Анатолій Гулей.

«В першу чергу я б подивився, чи юридично закриті усі питання щодо майнових прав підприємства. Бо головними для інвесторів будуть юридичні ризики, і їх необхідно дослідити першочергово. У таких ситуаціях буває, що придбав певний актив, а наступного дня невідомо звідки починають надходити позови з „минулого життя“ підприємства, і замість того, щоб займатися розвитком придбаного активу, інвестор буде змушений бігати по судах і вирішувати накопичені питання», — зазначив економіст.

Разом із тим, потенційний інвестор також повинен буде відштовхуватися від інвестиційного проєкту, розробленого містом, і вимог громади.

«Для інвестора це складний об’єкт. Необхідно бути у постійному контакті з мерією, бо надзвичайно багато потрібно буде отримати дозволів, вирішити питання стосовно цільового призначення землі та її відведення, каналізації, водопостачання, електроенергії, транспортної розв’язки тощо. Тобто інвестор, який заходитиме на цей об’єкт, має бути максимально адаптованим до умов Києва, має розуміти проблематику міста. Якщо прийдуть іноземці, то я думаю, що вони не зможуть швидко адаптуватися по цьому об’єкту. Їм необхідно буде 3−6 місяців, поки вони усе це дослідять, познайомляться з нашими особливостями. Це не буде швидке освоєння для них. І при цьому інвесторам слід бути готовими, що критерії та вимоги до них повинні бути завищеними, адже зараз ніхто не хоче отримати проблемний об'єкт фактично у центрі столиці, який буде роками всім мозолити очі», — заявив Анатолій Гулей.

Саме придбання ПКМЗ, на думку експерта, навряд чи зможе принести інвесторам швидкі прибутки, і буде доволі затратним і затягнутим у часі процесом. «Від придбання цього об’єкту я не бачу таких вже надзвичайних переваг. Бачу більше проблем — технічних і логістичних. Тобто те, що інвестор не купує об’єкт, який наступного дня почне приносити прибуток, — це факт. А те, що виставляється на торги проблемний об’єкт, — це також факт. І тут спочатку треба буде вирішити усі накопичені проблеми, а потім займатися бізнесом. Це не стандартний об’єкт, як із придбанням квартири. І їх вирішення загалом може зайняти не один рік», — зауважив економіст.

Нагадаємо, що Перший київський машинобудівний завод («Більшовик») розташований фактично у центрі столиці, навпроти метро «Шулявська». Головним активом підприємства наразі є власне земельна площа — близько 35 га. При цьому ПКМЗ накопичило 500 млн боргу, 70% площ підприємства поросли бур'янами і не використовуються ефективно. Значна частина його обладнання морально та фізично застаріла, і розтягується на металобрухт. На сьогодні на підприємстві працює близько 300 працівників. Борги заводу постійно збільшуються, щорічно підприємство сплачує приблизно 40 млн податків за землю, більшу частину прибутків отримують від здачі ангарів в оренду і продажу рекламних площ.

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