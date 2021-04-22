Чому багато українців не зможуть отримати субсидію: роз'яснення експерта

Останнім часом уряд активно підсилює контроль за одержувачами державної допомоги. Днями Кабінет Міністрів України посилив вимоги для призначення житлових субсидій. У Мінфіні пояснили нововведення здійсненням заходів для ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. Але як це відіб'ється безпосередньо на людях, які отримують допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг? Нагадаємо, постановою уряду встановлюється, що під час призначення субсидії тепер будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші доходи. Одночасно посилюються вимоги, коли йдеться про одноразові дорогі покупки, наявність банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетин кордону тощо. Крім того, прийнято рішення про припинення повноважень комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках при наявності умов, коли така субсидія не призначається. Прокоментувати посилення контролю за одержувачами субсидій «ФАКТИ» попросили незалежного експерта кандидата економічних наук Олександра Хмелевського.

— Як держава буде контролювати доходи і витрати субсідіантов, їх депозити та валютні операції?

— Ще в 2018 році Міністерство фінансів України, згідно з прийнятими змінами Бюджетного кодексу, отримало доступ до банківських рахунків одержувачів соціальних виплат. Закон про верифікацію та моніторинг державних виплат, прийнятий у 2020 році, конкретизував порядок обміну даними між різними державними органами і банками.

У грудні 2020 року Кабмін затвердив «Порядок доступу до інформації в інформаційно-аналітичній платформі електронної верифікації». Згідно з цим документом, Міністерство фінансів веде електронні бази даних, в яких збирається інформація з банків, податкових органів, Державного реєстру прав на нерухомість, реєстру транспортних засобів, тощо. Органи соціального захисту на підставі договору, укладеного з Мінфіном, отримують доступ до баз даних в онлайн-режимі.

Тобто інформація про залишки на рахунках, депозитах, нерухомість, автомобілі, перетин держкордону, дорогі покупки, за які розрахувалися у безготівковій формі, доступна органам, що призначають субсидії. Але якщо покупки здійснювалися в готівковій формі, або в готівковій формі відбувався обмін валют, покупка дорогоцінних металів, то такі операції виявити досить складно.

— Для чого вирішили припинити повноваження комісій з питань субсидій при місцевих органах влади?

- Припинення повноважень комісій, утворених місцевими органами влади, які могли призначити субсидії в окремих випадках, позбавляє людей можливості вимагати перегляду рішення в разі відмови в субсидії. Так комісії могли врахувати ситуацію, коли хтось прописаний вуквартирі, а реально проживає в іншому місці. Це впливає на визначення розміру доходів сім'ї. Також питання виникали по субсидіях на наднормативну житлову площу. Мінсоцполітики вважає ці питання несуттєвими.

Крім того, внаслідок реформи децентралізації були укрупнені райони. Тепер, щоб оформити субсидію або подати заяву на її перегляд, людям нерідко доводиться їхати за 100 кілометрів. Тому Мінсоцполітики вирішив «не морочитися». Все одно, мовляв, комісія об'єктивно не розбереться в тому, що відбувається десь за 100 кілометрів. Усі ці рішення дуже ускладнили оформлення субсидій.

— Як прийнята постанова вплине на кількість одержувачів субсидій?

— Хоча Мінсоцполітики вважає, що ці зміни призведуть до скорочення кількості одержувачів субсидій на 2−3%, насправді їх стане менше на 10−15%. Влада цілеспрямовано діє для скорочення кількості одержувачів субсидій. Так, із березня 2020 року одержувачів субсидій стало менше на 11%, — підсумував Олександр Хмелевський.

Нагадаємо, що в середу, 21 квітня, на засіданні Кабміну прийнято рішення про збільшення розміру допомоги новим фермерським господарствам. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, тепер фермери отримуватимуть субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар оброблюваної площі. У той же час загальна сума не повинна перевищувати 100 тисяч гривень на одне господарство.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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