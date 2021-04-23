Як з рахунків українців будуть автоматично списувати борги: роз'яснення юристів

З початку квітня українські банки зобов'язані автоматично списувати з рахунків українців борги — на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше виконавці та банки мали можливість примусово стягувати кошти тільки з «аліментників», в інших випадках рахунки блокувалися, а для зняття грошей необхідний був спеціальний запит у паперовій формі. Тепер вся процедура буде проходити в онлайн-режимі. Давайте розберемося, хто, як і які саме борги зможе автоматично списувати з банківських рахунків українців.

«Наказ Міністерства юстиції України» Про затвердження Порядку автоматизованого арешту коштів боржників на рахунках в банках «визначає процедуру автоматичного арешту грошей боржників на рахунках у банках по виконавчих провадженнях, тому автоматичне списання поширюється на будь-яку заборгованість, стягнення якої здійснюється примусово державним або приватним виконавцем, — повідомила «ФАКТАМ» адвокат Адвокатського бюро «ЮФ «Семенова та Партнери» кандидат юридичних наук Марина Семенова. — При цьому мінімального розміру заборгованості, вище якого відбувається автоматичне списання грошей з рахунку, немає. Головна умова — це наявність відкритого виконавчого провадження щодо стягнення будь-якого боргу».

Однак є деякі нюанси.

«У першу чергу слід уточнити, що не існує такого поняття, як «автоматичне списання боргів», — розповів «ФАКТАМ» адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов. — Як і до моменту внесення змін до чинного законодавства, борги будь-якого характеру, заборгованість по кредиту, аліментах або комунальних платежах, стягується виключно на підставі судового рішення.

Різниця полягає лише в тому, що раніше виконавець, виконуючи судове рішення, повинен був звертатися до банку в письмовій формі і чекати три-чотири дні, поки на рахунок боржника накладуть арешт і з нього будуть списані гроші. Після внесення змін до законодавства виконавець зможе направляти в банк постанову про арешт рахунків боржника та ордер на примусове списання грошей завдяки автоматизованій системі в електронній формі. В такому випадку арешт на банківський рахунок боржника може бути накладено протягом двох-трьох годин, а гроші списані протягом одного дня.

Підкреслю, що списання грошей з рахунку боржника може проводитися за наявності будь-яких видів заборгованості. Це аліменти, кредитні борги, комунальні борги. Списання грошей з рахунку боржника не залежить від суми заборгованості, оскільки арешт на рахунки може бути накладено у зв'язку з будь-яким розміром боргу. Але при цьому, якщо сума боргу становить, наприклад, 20 тисяч гривень, а на рахунку боржника є 15 тисяч гривень, то рахунок буде заарештований, поки борг не буде погашений в повному обсязі", — зазначив Микола Максимов.

Але виникає питання: як виглядає процедура списання боргу і хто її ініціює?

«Автоматизований арешт грошей боржника ініціює державний або приватний виконавець, — повідомив «ФАКТАМ» адвокат Володимир Фогель. — Відбувається це в такий спосіб. Спочатку виконавець за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює вимогу на отримання інформації про наявність та стан рахунків боржника. Інформаційні системи банків (ІСБ) за допомогою програмного інтерфейсу один раз на годину протягом робочого часу виконують запит про наявність вимог для їхнього виконання. Після отримання вимоги ІСБ негайно:

формує повідомлення про прийняття вимоги до виконання банком і відправляє його в АСВП;

інформує відповідальну особу банку про необхідність виконання необхідних процедур відповідно до внутрішніх правил банку.

Далі не пізніше ніж за годину робочого часу після отримання вимоги в ІСБ формується повідомлення, в якому вказується інформація про наявність і стан рахунків боржника. Зазначене повідомлення негайно відправляється в АСВП.

У разі відмови в наданні інформації про наявність та стан рахунків боржника в ІСБ формується повідомлення з обґрунтуванням причини такої відмови, яке відправляється в АСВП. Після цього виконавець за допомогою АСВП виносить постанову про арешт коштів, а відповідальна особа банку виконує постанови про арешт грошей в порядку їх надходження", — пояснив Володимир Фогель.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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