Мережу ОККО потрібно притягнути до відповідальності за 300 млн податкових «скруток», — Роман Лаврів

За наявності політичної волі тимчасова слідча комісія та Державна податкова служба з легкістю притягнуть до відповідальності групу компаній ОККО (належить концерну «Галнафтогаз») за «скрутки» ПДВ. Про це в ефірі ток-шоу «Політика без правил» заявив автор проєкту про схеми і корупцію на митниці Black & White, антикорупціонер Роман Лаврів.

Нагадаємо, на засіданні ТСК компанія «ОККО-Рітейл» з групи компаній ОККО увійшла в топ-3 вигодонабувачів від «скруток» ПДВ за підсумками 2020 року. У неї виявили податкових накладних від сумнівних контрагентів на суму ПДВ 301 млн грн. Внаслідок махінацій з накладними продукти харчування, одяг, алкогольні напої та господарські товари «перетворилися» в кукурудзу та пшеницю.

«Подивимося, доведе чи Крулько (Іван Крулько, нардеп, голова ТСК. — Авт.) це до логічного завершення. У нас багато таких операторів АЗС, які спеціально створюють експортні операції зерна. Для чого? Щоб відмити той самий ПДВ, потім собі ще й відшкодувати й заробити мільярди», — сказав Лаврів.

На його думку, у справи ОККО є великі процесуальні перспективи.

«Це не контрабанда, де треба десятки тисяч декларацій піднімати. Якщо ТСК і податкова візьмуться, тут все простіше, видно весь шлях», — сказав активіст, додавши, що «історія матиме продовження».

На своїй Facebook-сторінці Роман Лаврів відзначив, що недобросовісні платники податків використовують «скрутки» для пограбування держбюджету на мільярди гривень. При цьому технічно держава може усунути це явище та високоефективно адмініструвати ПДВ.

«Обійти обмеження системи та допомогти працювати конверт-центру можна тільки за допомогою на рівні регіональних ДПС. Сподіваюся, безпосередньо керівник ДПСУ побачить, як йдуть „справи“ в регіонах і перевірить цю інформацію», — написав Роман Лаврів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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