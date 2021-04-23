Загальна вигода від нового транзитного контракту з «Газпромом» в 2020 році склала близько 0,5 млрд доларів. Контракт був підписаний в грудні 2019 року. Про це йдеться в «інфляційну звіті» Національного банку України (квітень 2021 року).

Як зазначається в огляді, протягом 2020 року «Оператор ГТС України» прокачав до Європи 55,8 млрд кубометрів російського газу (на 38% менше, ніж в 2019 році). Причинами такого скорочення були більш низький попит на газ через пандемію, значні запаси в європейських сховищах, в тому числі через теплу зиму 2020 року, і запуск нових обхідних газопроводів.

Однак завдячуючи контракту Україна отримала 2,1 млрд доларів за послуги транзиту, що лише на 21% менше, ніж в 2019 році.

«Таким чином, вигода від реалізації принципу» качай або плати «становила близько 300 млн доларів», — йдеться в документі.

Більш того, через підвищення попиту і цін на газ в ЄС в кінці 2020 року «Газпром» в IV кварталі забронював додаткові транзитні потужності і сплатив за них ще 30 млн доларів.

Крім того, в процесі анбандлінга новостворений Оператор газотранспортної системи України уклав з операторами ГТС сусідніх країн прямі межоператорские угоди, а це дозволило надавати учасникам ринку нові види послуг, а саме віртуальний реверс і «шорт-хол», який можна використовувати в режимі «митного складу», тобто зберігання газу в сховищах України без сплати митних платежів. В результаті 45% загального обсягу транспортування газу з ЄС в Україну (близько 7,2 млрд кубометрів) було здійснено шляхом віртуального реверсу. За оцінками, економія на віртуальному реверсі становить близько 20 доларів за тисячу кубометрів, тому його використання дозволило клієнтам Оператора заощадити близько 143 млн доларів.

Послуга «шорт-хол» також користувалася значним попитом на тлі низьких цін на газ і заповнювання ПСГ в країнах ЄС. Протягом 2020 року 60% загального обсягу надходжень газу в «митний склад» (або 6,1 млрд кубометрів) було здійснено в межах цієї послуги, відзначили в НБУ.

В цілому надходження від транзиту газу в рамках послуги «шорт-хол» протягом 2020 року склали близько 25 млн доларів. Крім того, користувачі послуги «шорт-хол» також оплатили зберігання газу в українських ПСГ на суму близько 50 млн доларів.

«Таким чином, загальні вигоди від нового транзитного контракту в 2020 році склали близько 0,5 млрд доларів, що дещо пом'якшило втрати від очікуваного зниження транзиту газу», — говориться в огляді Нацбанку.

Нагадаємо, з 1 квітня на внутрішньому ринку газу припинилася дія обмеженою ціни газу для побутових споживачів, а з початку травня всі домогосподарства будуть автоматично переведені на газовий тариф, однаковий протягом усього року. «ФАКТИ» писали, кому він вигідний.

210

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter