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Гроші

Стало відомо, коли підприємцям почнуть виплачувати «карантинні» 8 тисяч

18:26 24 квітня 2021
гроші

З понеділка, 26 квітня, розпочнеться фінансування допомоги підприємцям, яку надає держава на період жорсткого карантину. Про це в ефірі «24 каналу» розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Чиновниця нагадала, що з 19 квітня розпочався прийом заявок на отримання «карантинних» 8 тисяч гривень. Станом на 23 квітня заявки подали приблизно 260 тисяч осіб. На допомогу Кабмін виділив 1,4 мільйона гривень.

Лазебна також зазначила, що спочатку гроші почнуть виплачувати тим, хто подав заявку першим. Це стосується як найманих працівників, так і підприємців, бізнес яких постраждав під час карантину.

Для того, щоб отримати «карантинні» 8 тисяч гривень, потрібно зареєструватися через додаток «Дія».

Нагадаємо, Національний банк України не буде стягувати з банків комісію за проведення операцій в системі електронних платежів, пов'язаних з наданням допомоги бізнесу під час жорсткого карантину.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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