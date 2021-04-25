Річний тариф на газ з 1 травня: постачальники почали оголошувати ціну для населення

Постачальники газу в Україні почали оголошувати ціну ресурсу для населення в межах обов'язкового річного пакета, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Так, згідно з даними моніторингу сайтів близько 70 газопостачальників, наразі базовий річний тариф оголосило ТОВ «Торгова електрична компанія», встановивши тариф у розмірі 10,8 грн/куб.м з ПДВ, але без урахування транспортування, а також ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 13,5 грн/куб.м з ПДВ та транспортуванням.

Місячні тарифи цих компаній на травень становлять відповідно 9,9 грн/куб.м (з ПДВ, без транспорту) і 8,5 грн/куб.м (з ПДВ і транспортом).

Також тариф на травень оголосило дочірнє підприємство «Евода Трейд» КП «Луцькводоканал» — 9,85 гривні за кубометр з ПДВ (про транспортування даних немає).

ТОВ «ЙЕ Енергія» встановило тариф на рівні 7,99 гривні за кубометр. Такий же тариф встановили 16 компаній, які працюють під загальним брендом «Твій Газзбут». Це «Вінниця Газзбут», «Волинь Газзбут», «Дніпропетровськ Газзбут», «Закарпат Газзбут», «Запорож Газзбут», «Івано-Франківськ Газзбут», «Житомир Газзбут», «Київобл Газзбут», «Львів Газзбут», «Миколаїв Газзбут», «Рівне Газзбут», «Суми Газзбут», «Харків Газзбут», «Хмельницьк Газзбут», «Чернівці Газзбут», «Чернігів Газзбут».

ТОВ «Маргаз» — 12,58 гривні за кубометр.

ТОВ «Азовгаз» — 12,9 гривні за кубометр.

ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» — 13,5 гривні за кубометр.

Дочірнє підприємство «Шепетівкагаз» ПАТ «Шепетівкагаз» — 10,2 гривні за кубометр.

Як писали «ФАКТИ», з 1 травня в Україні вводяться річні тарифи на газ для населення. У зв'язку з цим очікується збільшення вартості комунальних послуг, перш за все опалення й гарячої води.

Фото: budport.com.ua/

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