Які пільги на погашення боргів по валютних кредитах отримали українці: роз'яснення юриста

Десятки тисяч українців, які не можуть повернути валютні кредити, отримані багато років тому, мають можливість вирішити цю проблему. Президент України Володимир Зеленський підписав низку раніше прийнятих парламентом законів, спрямованих на реструктуризацію валютних кредитів. Тепер позичальники можуть зменшити боргове навантаження та розстрочити погашення багаторічної заборгованості.

Глава держави підписав закон № 4475, який містить норму про примусову реструктуризацію валютних кредитів. Як повідомляє пресслужба президента, документ має захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі по цих кредитах, у тому числі через збройну агресію проти України.

Право скористатися умовами реструктуризації за цим законом отримають тільки ті позичальники, які не мали простроченої заборгованості за станом на 1 січня 2014 року або розрахувалися по ній до дня реструктуризації. При цьому валютні зобов'язання конвертуються за середнім значенням між офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України на день проведення реструктуризації, і офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим НБУ на дату надання кредиту. Також законом передбачено, що раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та відсотків по кредиту, а відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті.

Однак є деякі часові обмеження. Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, відсотки за такими реструктурованими кредитами сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті — український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково в будь-який момент.

Крім того, президент Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб», який спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

Також глава держави підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб», який усуває податкове навантаження на громадян, що виникло у зв'язку з проведенням реструктуризації валютних кредитів.

Варто зазначити, що банківський сектор, зокрема Нацбанк, розкритикував ці закони, тому що вони створюють додаткове навантаження на кредиторів. Однак багато експертів визнають справедливість цих законів і можливість нарешті вирішити проблему десятків тисяч громадян.

«Важливо відзначити, що цими законами фактично продовжений на 5 місяців мораторій на стягнення майна позичальників, в тому числі предмета застави по іпотеці, — розповів «ФАКТАМ» керуючий партнер Консалтингової компанії «Фінансова студія» кандидат економічних наук Євген Невмержицький. — Цей мораторій поширюється на всі кредити, видані в іноземній валюті і не погашені до дня проведення реструктуризації.

Що стосується «примусовості» реструктуризації, то насправді вона проводиться тільки за заявою клієнта. Обов'язковість полягає лише в тому, що банк тепер не може відмовити клієнту в проведенні реструктуризації при наявності заяви клієнта, а також банк зобов'язаний дотримуватися норм зазначеного закону. А закон містить ряд пільгових умов для клієнта при проведенні реструктуризації.



В цілому ці закони досить справедливо можуть вирішити багаторічні проблеми як позичальників, так і банків", — зазначив Євген Невмержицький.

Варто нагадати, що нещодавно Кабінет Міністрів України посилив вимоги для призначення житлових субсидій. Тепер при призначенні субсидії будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та інші засоби. Одночасно посилюються вимоги, що стосуються одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону, тощо.

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