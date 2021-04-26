Яким буде річний тариф на газ: чого чекати українцям з 1 травня

Вже з 1 травня усіх українців, що користуються у побуті природним газом, автоматично переведуть на новий, річний тариф. І це відбудеться незалежно від того, послугами якого постачальника користується домогосподарство. Нагадаємо, що своєю постановою, прийнятою 7 квітня, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала усі газопостачальні компанії до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціни на газ для споживачів, що будуть діяти з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Дехто з постачальників вже почав оприлюднювати свої річні тарифи. Зокрема, базовий річний тариф оголосило ТОВ «Торгова електрична компанія», встановивши тариф у розмірі 10,8 грн/куб. м з ПДВ, але без урахування транспортування, а також ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» — 13,5 грн/куб. м з ПДВ та транспортуванням. Місячні тарифи цих компаній на травень становлять відповідно 9,9 грн/куб. м (з ПДВ, без транспортування) та 8,5 грн/куб. м (з ПДВ та транспортуванням). Свій річний тариф оприлюднила й державна компанія «Нафтогаз України», яка з 1 травня автоматично переводить своїх споживачів на новий річний план «Фіксований», а тому протягом року ціна газу складе 7,96 грн/кубометр. До ціни входить ПДВ та не входить вартість розподілу, тобто транспортування. Крім того, «Нафтогаз» є «постачальником останньої надії» (ППН) для приблизно 650 тис. домогосподарств. До послуг ППН вдаються побутові споживачі газу, які раптово втратили постачальника. Ціна на газ для клієнтів ППН у травні складе 9,57 грн/кубометр з ПДВ, але без вартості розподілу. Масштабне запровадження нової системи тарифікації газу для побутових споживачів викликає чимало запитань, які «ФАКТИ» поставили експертам та учасникам газового ринку. Сьогодні на наші запитання відповідає голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

— Чому тарифи у різних постачальників газу відрізняються?

— Частина постачальників використовують газ, видобутий держкомпанією «Укргазвидобування», наприклад НАК «Нафтогаз України», та «Є енергія» через посередництво «Нафтогаз-Трейдинг». Це ті компанії, що заявили про річний тариф близько 8 грн за кубометр. Інші закуповують ресурс або на українській біржі за ринковими цінами, або на зовнішніх ринках. Маржинальність в усіх, крім «Нафтогазу», мінімальна, оскільки саме НАК має монопольний доступ до блакитного палива «Укргазвидобування». Зазначу, що кожен абонент не має обмежень у виборі постачальника газу. Як показало зростання частки «Нафтогазу» на ринку з 3% до 12% за пів року, абоненти прагнуть перейти на пропозицію з нижчою ціною.

— Яка може бути вартість розподілу, тобто доставки газу, та від чого вона залежить?

— Вартість розподілу газу встановлюється НКРЕКП для кожного облгазу окремо виходячи з даних, наданих операторами газорозподільних мереж, щодо витрат на функціювання мережі та закладеного прибутку. До встановлення верхньої межі в розмірі 1,79 грн за кубометр низка облгазів доставляли блакитне паливо за ціною аж до 2,55 грн за кубометр. Сьогодні обговорюється питання встановлення єдиного тарифу за розподіл у розмірі близько 2 грн за кубометр. Також планується об'єднати платіжки за сам газ та його розподіл. Тобто фактично вартість куба буде близько 10 гривень.

— Якщо закупівельні ціни на газ виростуть або знизяться, чи будуть газопостачальні компанії змінювати річний тариф?

— Газопостачальні компанії не можуть змінювати тариф в бік збільшення у період, коли цей тариф використовується, тобто з 1 травня до 30 квітня. Перед новим періодом, згідно з рішенням НКРЕКП, компанії повинні задекларувати тариф на новий період до 25 квітня. Якщо у зв'язку з різними ринковими факторами компанія не зможе поставляти газ за вказаним тарифом, то абонент буде переведений до постачальника останньої надії, тобто до НАК «Нафтогаз України».

— Як бути, якщо абонент вирішить перейти з річного на місячний тариф? Чи зможе він потім протягом поточного року знову повернутися до річного тарифу?

— Абонент може перейти з річного тарифу на місячний офіційним повідомленням постачальника. Повернутися до річного тарифу він зможе виключно з дозволу постачальника. Це блокує можливість стрибати з тарифу на тариф під час низьких та високих ставок на ринку газу. Також потрібно підкреслити, що з 1 травня усі будуть переведені на річний тариф автоматично.

— Чи вплине введення річних тарифів для споживачів на вартість житлово-комунальних послуг?

— Вочевидь, люди будуть переплачувати за газ в неопалювальний період і платити схожий з місячним тариф в зимовий час. Тобто річний тариф вигідний своєю стабільністю, однак за цю стабільність де-факто доведеться доплатити.

— Кому вигідніше введення річного тарифу — постачальникам чи побутовим споживачам?

— Річний тариф у тому вигляді, в якому він запроваджений, вигідний «Нафтогазу України», який через дочірню компанію «Укргазвидобування» видобуває 14,5 млрд кубометрів газу на рік, тобто не несе ризиків у зв'язку зі зміною світових цін на газ протягом року. Також це вигідно владі, оскільки нівелює критику опонентів про підвищення цін на газ, — підсумував Ігор Чаленко.

У наступній статті ми дізнаємося, що думають інші експерти про особливості введення річних тарифів на газ.

Варто відзначити, що в цілому по Україні тарифи на газ та гарячу воду підвищуються, й ключовий фактор цього — подорожчання природного газу в Європі. На європейському ринку ціни на газ зростали через підвищену потребу в блакитному паливі у зв'язку з холодною погодою у квітні, а також через низьке заповнення газосховищ і необхідність створити резерви.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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