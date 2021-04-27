У Мінсоцполітики розповіли, чому скасували доставку пенсій
Скасування доставки пенсій більшості українських пенсіонерів і переведення їх на отримання грошей через банки була викликано об'єктивними причинами.
Про це виданню «Обозреватель» заявили у Міністерстві соціальної політики. Так, за інформацією чиновників, нові тарифи від «Укрпошти» призвели до того, що витрати Пенсійного фонду збільшилися на 275,6 млн грн в рік.
Отже, після 1 вересня, коли більшість пенсіонерів перейде на обслуговування у банках, а оператора доставки визначать за допомогою тендера, додаткових витрат не очікується.
«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
Нагадаємо, що згідно з даними Мінсоцполітики, пенсії через «Укрпошту» отримують 3,4 млн громадян. Після 1 вересня їхня кількість зменшиться вдвічі. Доставлятимуть пенсії за місцем фактичного проживання 1,7 млн пенсіонерів. У тому числи, особам які досягли 80-річного віку (таких наразі 1,5 млн.), особам з інвалідністю I групи (153,8 тис.); людям, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду (44,2 тис.).
Ексклюзивний матеріал про те, як при оформленні пенсії зарахувати у стаж навчання або період догляду за дитиною або інвалідом, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ».447
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter