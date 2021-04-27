Кому вигідний річний тариф на газ: думка експерта

Залишається лише кілька днів до запровадження по всій країні нових газових тарифів для населення. Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала всі газопостачальні компанії до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціни на газ, які будуть діяти для споживачів з 1 травня 2021-го по 30 квітня 2022 року. Практично всі постачальники газу вже опублікували свої річні тарифи, згідно з якими вартість блакитного палива для наших громадян з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр. Але це не остаточна вартість послуг газопостачання. Український споживач має сплатити ще 2−2,5 грн за розподіл, тобто доставку газу. Але багато людей до кінця не розібралися, як будуть діяти нові тарифи, на які їх автоматично переводять по всій країні. Тому «ФАКТИ» звертаються за роз'ясненнями до експертів. Про відмінності річних тарифів у різних операторів і особливості нової системи оплати блакитного палива «ФАКТИ» розпитали незалежного експерта кандидата економічних наук Олександра Хмелевського.

«Під час вибору постачальника треба уточнювати у компанії, чи все включено до оголошеного тарифу, чи доведеться за щось доплачувати»

— У різних постачальників річний тариф на газ помітно відрізняється. З чим це пов'язано?

— Як і очікувалося, річні тарифи на газ виявилися значно вищими за місячні тарифи. У деяких компаній вони вище на 24−27%. Різниця між тарифами на газ у різних постачальників досягає 69%. Так, у «Нафтогазу» тариф 7,96 грн за кубометр, правда, без доставки, а чернівецька та житомирська обласні енергопостачальні компанії встановили річний тариф на газ на рівні 13,5 грн, включаючи ПДВ і доставку.

В деякій мірі різниця в тарифах пояснюється тим, що одні компанії опублікували повний тариф, включаючи вартість доставки і ПДВ, інші — тариф без доставки або без ПДВ. Тому під час вибору постачальника треба бути уважним і уточнювати у компанії, чи все включено в оголошений тариф, чи доведеться ще за щось доплачувати.

Проте ми спостерігаємо картину, коли в одних постачальників тарифи постійно вищі, ніж у інших. Це пояснюється тим, що більшість постачальників — компанії-посередники, які не мають ні власного газу, ні розподільних мереж для його доставки. Тобто вони просто беруть плату за газ. Чим ближче компанія знаходиться до газу, тим нижче її тариф. Так, у «Нафтогазу» та «Твій Газзбут» тарифи низькі, оскільки ці компанії займаються поставками безпосередньо. Інші ж купують паливо у того ж «Нафтогазу» або інших постачальників і додають до ціни свої витрати та прибуток.

— Яка може бути вартість доставки газу споживачам і від чого вона залежить?

— Вартість розподілу газу встановлюється рішенням Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Через введення річного тарифу на газ тарифи на розподіл не змінюються. Поки залишаються діючі тарифи, хоча НКРЕКП може їх переглянути. Мінімальний тариф діє для клієнтів «Київгазу» — 0,31 грн без ПДВ за кубометр на місяць. Максимальний — 2,46 грн — у ТОВ «Газпостачсервіс». Тариф залежить від кількості абонентів компанії та їх концентрації. Чим більше місто, тим нижчий тариф. У той час як для жителів сільської місцевості тариф буде вищий.

«Газопостачальним компаніям заборонено збільшувати річний тариф, його можна тільки знижувати»

— Чи можуть газопостачальні компанії змінювати річний тариф протягом періоду його дії?

— Газопостачальним компаніям заборонено збільшувати річний тариф, його можна тільки знижувати. Тобто якщо вартість газу підніметься вище встановленого тарифу, то компанії зазнаватимуть збитків. Тому компанії страхуються від ризиків і встановили річний тариф на газ значно вищий, ніж місячний. А ось зменшувати річний тариф в разі зниження цін на газ компанії навряд чи будуть. Адже ціни можуть знову зрости, а підняти річний тариф вони вже не мають права.

— Як бути, якщо абонент вирішить перейти з річного на місячний тариф? Чи зможе він потім знову повернутися на річний?

— Щоб перейти з річного на місячний тариф, споживачеві досить подати заяву в свою газопостачальну компанію. У той же час НКРЕКП дозволила компаніям самостійно приймати рішення, чи дозволяти споживачеві з місячного тарифу знову переходити на річний. Проте громадяни мають право змінити постачальника газу. Якщо ваша газова компанія не дозволить повернутися на річний тариф, можете перейти в іншу компанію і обслуговуватися там за річним тарифом.

— Чи вплине запровадження річних газових тарифів на вартість житлово-комунальних послуг?

— Так, збільшення тарифів на газ спричинить зростання тарифів на опалення та гарячу воду. Прогнозується, що в новому опалювальному сезоні опалення та гаряча вода подорожчають на 15−20%.

— Кому вигідніше введення річного тарифу — постачальникам чи побутовим споживачам?

— Зараз річний тариф на газ значно вищий за місячний. Тобто він вигідний постачальникам і невигідний споживачеві. У зимовий період, якщо ціни на газ істотно виростуть, річний тариф буде вигідний споживачам і невигідний постачальникам. Не виключено, що в разі значного зростання цін на газ або девальвації гривні річний тариф на газ збільшать або переведуть всіх на місячний тариф, — підсумував Олександр Хмелевський.

Варто відзначити, що, за прогнозом Національного банку України, в цілому по Україні тарифи на газ і гарячу воду будуть підвищуватися, і ключовий фактор тут — подорожчання природного газу в Європі. На європейському ринку ціни на газ росли через підвищену потребу в блакитному паливі в зв'язку з холодною погодою в квітні, а також зважаючи на низьке заповнення газосховищ і необхідність створити резерви.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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