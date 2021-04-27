Долар продовжує падати: НБУ знизив офіційний курс

У вівторок, 27 квітня, знову підвищився офіційний курс національної валюти — тепер він становить 27,77 грн за долар. Про це повідомляє сайт НБУ.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс американської валюти знизився на 8 копійок. Причому зниження курсу долара відбувається вже третій день поспіль після підвищення на початку лютого.

Знизився і курс долара на міжбанку. У продажу за останній день він втратив 9 копійок і склав 27,75 грн за долар, а в покупці встановлено значення 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок і досяг 33,53 грн.

Нагадаємо, фінансові аналітики дали прогноз, коли курс долара досягне 31 грн.

Фото: pixabay.com

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