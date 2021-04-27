«Ми інші і не будемо грабувати українців»: керівник «БРСМ-Нафта» про обґрунтовану ціну на паливо

Пріоритети «БРСМ-Нафти» — адекватна цінова політика, комфорт водіїв і якісні попутні сервіси. Через ці переваги компанія піддається атакам з боку конкурентів. Про це заявив директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук у інтерв'ю «Новому часу».

«Щоб бути ввічливими по відношенню до конкурентів, ми не говоримо, що ми кращі. Ми — інші. Це підтверджує наш слоган: „TURBOTA PRO людей і авто“. На перший план ми виводимо додаткові сервіси і комфорт відвідувачів», — сказав Мельничук.

Наприклад, за словами Мельничука, компанія запропонувала українському ринку новий формат повноцінного маркету з заправкою.

«Проект Good Market — це одна локація, де можна заправитися, купити продукти харчування, товари для дому та авто. При цьому, на відміну від інших АЗС, ціни в магазинах „БРСМ-Нафта“, як і в звичайних супермаркетах. Компанія активно розвиває власний імпорт і постійно розширює комплекс послуг. Зарядними станціями для електромобілів оснащені 10 АЗС, до кінця року вони з'являться ще на 23-х. На семи АЗС встановлені мийки самообслуговування, на 45 — почтомати „Нової пошти“. При цьому мережа дотримується демократичною цінової політики. Вартість палива помітно нижча, ніж на інших АЗС, працює система прямих і моментальних знижок, компанія єдина в Україні пропонує водіям заправку в розстрочку», — зазначив директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій.

На думку Олександра Мельничука, саме цим обумовлена піар-кампанія проти «БРСМ-Нафти», яку замовили «конкуренти з найвищими цінами на стелах».

«Це картельна змова мереж, які правлять бал на ринку і намагаються будь-яким способом відвадити споживачів від тих трейдерів, хто тримає розумні і чесні ціни… Ми незручні конкурентам, які прямо вимагали від нас різними погрозами підвищення цін», — сказав Олександр Мельничук.

Маржу деяких мереж по 7−11 грн з літра він назвав грабунком не тільки автомобілістів, але і всіх українців, оскільки ціна палива закладена у вартість абсолютно всіх товарів і послуг.

«Наша маржа істотно нижча — у нас інші апетити. Повторюся: ми — інші. І не хочемо лізти в гострий кризовий період в кишені наших співгромадян, забираючи у них останні копійки. Саме тому ми вказуємо на стелах чесну і обгрунтовану вартість палива, а не завищену заради надприбутків», — заявив Мельничук.

Він також спростував звинувачення конкурентів у нібито продажу неякісного палива на АЗС «БРСМ-Нафта».

«На нафтопереробному заводі компанія виробляє високоякісний бензин марки А-95 Преміум+ з додаванням біоетанолу (до 32%). Держава дозволяє і стимулює пільгами таке виробництво. Марки А-95 Euro и A-95 Euro Plus повністю відповідають стандартам Євро 5, що підтверджують паспорта якості, сертифікати та декларації відповідності, з якими можна ознайомитися на кожній АЗС», — підкреслив Мельничук і запросив бажаючих дізнатися подробиці чорної PR-кампанії, організованої проти компанії «БРСМ-Нафта», на своїй сторінці Facebook, де представлена вся інформація.

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