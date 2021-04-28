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Гроші

ФОПи почали отримувати «карантинні» 8 тисяч, — Мінекономіки

11:47 28 квітня 2021
гроші

Фізичні особи-підприємці (ФОП), зареєстровані у «червоній» епідемічній зоні, які подали заявки на отримання допомоги від держави, вже почали отримувати «карантинні» 8 тисяч гривень. Перші виплати вже направлені на рахунки заявників. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

За словами міністра, перші 200 мільйонів гривень уже пішли на виплати й далі процес буде ритмічним.

Петрашко також додав, що програма буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють у «червону» карантинну зону.

Крім державної допомоги, підприємці та наймані працівники можуть отримати додаткові виплати з місцевого бюджету регіону за рішенням органів місцевого самоврядування.

Міністр уточнив, що для цього не потрібно подавати окрему заяву, досить реєстрації в додатку «Дія». Мінціфри, після закінчення терміну подачі заяв, формує і передає списки місцевим органам.

Раніше «ФАКТИ» писали, як подати заяву на отримання «карантинних» 8 тисяч, та хто може розраховувати на цю допомогу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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