Вартість долара та євро падає: яким буде курс валют на свята

Якщо з початку квітня курси основних валют до гривні росли, то до кінця місяця національна валюта почала відвойовувати свої позиції. З 21 квітня долар подешевшав на 24 копійки, а євро — на 18 копійок.

У середу, 28 квітня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,77 грн за долар та 33,56 грн за євро. Зміцнення гривні спостерігається й на готівковому валютному ринку. За тиждень курси долара та євро знизилися на 15−20 копійок. В обмінниках долари можна продати в середньому по 27,64 грн, купити по 28,85 грн; євро — продати по 33,26 грн, купити по 33,65 грн. Експерти вважають, що зміцнення курсу національної валюти продовжиться.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився по всіх сегментах валютного ринку на 0,7−1,0%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 28,01 грн до 27,77 грн (-0,8%). Попит й пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 28,01- 28,03 грн до 27,73 — 27,75 грн (-1,0%). Середні курси купівлі й продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,87 — 28,06 грн до 27,66 — 27,86 грн (-0,7%). При цьому різниця між середнім продажем та середньою купівлею збереглася на рівні 0,7%.

Чистий продаж іноземної валюти фізичними особами в квітні досяг 422 млн доларів, це максимальний показник за останні чотири роки, повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Він також зазначив, що регулятор третій тиждень поспіль не брав участі в операціях на валютному ринку через відсутність надлишкового тиску на обмінний курс гривні. Данилишин зазначив, що сальдо валютних інтервенцій НБУ з початку року становить 220,5 млн доларів.

«Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5 — 27,7 грн», — вважає Вадим Іосуб.

Експерти вважають, що зміцнення української валюти пов'язане з відведенням російських військ від наших кордонів.

«У вівторок долар США проти гривні продовжив падіння, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойл. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія понеділка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,75 грн, єдина європейська валюта до гривні ослабла до позначки в 33,53 грн.

Поточний тренд на зміцнення гривні був викликаний новиною про відведення військ Російської Федерації від кордонів України. Раніше спостерігалося загострення військової ситуації в ОРДЛО та Криму. Нерезиденти на цьому тлі продали облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 7,29 млрд грн. З цієї причини гривня опинилася під тиском на міжбанку. Зараз спекулятивний попит на іноземні валюти помітно впав, що відбивається на ринкових котируваннях.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами обігу в 6, 12, 18, 24 та 36 місяців, а також 12 місяців — в євро та доларах. До держбюджету було залучено 10,36 млрд грн. Нерезиденти пропустили дане розміщення, але це не позначилося на його результатах. Ймовірно, вони почнуть нарощувати свої портфелі в ОВДП на вторинному ринку. Отже, тиск на гривню ослабне.

Україна планує новий випуск єврооблігацій. Кабмін хоче продати цих паперів на 1,25 млрд доларів з прибутковістю 6,85% річних. Успіх даного розміщення стане доказом довіри з боку міжнародних фінансових ринків.

Ймовірно, що до кінця поточного тижня гривня до долара зміцниться до рівня 27,70 грн. Євро, вважаю, знизиться до позначки в 33,45 грн", — прогнозує Андрій Гойл.

На курс гривні впливають й великодні свята, що наближаються.

«Курс гривні в середу, 28 квітня, торгується на позначці 27,79 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Населення та компанії «скидають» валюту на ринок напередодні тривалих вихідних. Експортери, які притримували валюту ще пару тижнів тому, на тлі відновлення сезонного руху гривні, також почнуть продавати валюту. Їх стримує тільки традиційне для кінця місяця відшкодування ПДВ.

Позитив на ринку формується на тлі залучення Україною 1,25 млрд доларів на 8 років й розміщення ОВДП на 10 млрд гривень. Крім того, уряд України розраховує у вересні отримати другий транш від Євросоюзу в розмірі 600 млн євро.

Зниження ризиків ескалації військового конфлікту з РФ збавили побоювання нерезидентів. Поліпшення епідеміологічної ситуації поки не враховується ринком через низькі темпи вакцинації. У цілому вихід деяких регіонів з червоної зони сприяє відновленню ділової активності.

Ймовірно, найближчим часом гривня збереже підтримку й буде перебувати в діапазоні 27,7−27,8 грн за долар", — вважає Андрій Шевчишин.

Варто відзначити, що з 1 травня в Україні змінюються ціни на газ. Всіх побутових споживачів автоматично переводять на річні тарифи. За прогнозом Національного банку України, в цілому по Україні тарифи на газ та гарячу воду будуть підвищуватися, і ключовий фактор цього — подорожчання природного газу в Європі. На європейському ринку ціни на газ росли через підвищені потреби у блакитному паливі в зв'язку з холодною погодою у квітні, а також зважаючи на низький рівень заповнення газосховищ та необхідність створити резерви.

фото minfin.com.ua/

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