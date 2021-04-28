Як українці зможуть поміняти газовий тариф: думка постачальників газу

Уже з нинішньої суботи в Україні почнуть діяти нові ціни на газ для побутових споживачів. Нагадаємо, з 1 травня всі українські домогосподарства, які використовують блакитне паливо, автоматично переведуть на річні тарифи на газ. Практично всі постачальники газу вже опублікували свої річні тарифи, згідно з якими вартість блакитного палива для наших громадян з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року коливатиметься в межах від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр. Але це тарифи на послуги газопостачання без урахування вартості розподілу, тобто доставки газу, а вона коливається у різних регіонах. Українським споживачам потрібно буде заплатити ще від 0,37 до 2,5 грн за кубометр. Дізнатися тарифи на газ та розподіл у кожному регіоні можна по посиланню.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з'явиться більше можливостей для зниження ціни.

«З 1 травня державна компанія НАК „Нафтогаз України“ пропонує в річному тарифному плані газ за ціною 7,96 грн / куб. м з ПДВ, без вартості розподілу. Але уряд очікує, що „Нафтогаз“ та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку й боротися за споживача. Саме конкуренція повинна підштовхнути газопостачальників знизити тарифи», — пише Шмигаль.

Аналітики та експерти вже висловили свою думку про ситуацію на газовому ринку. Сьогодні про річні тарифи «ФАКТИ» поговорили безпосередньо з постачальниками блакитного палива. Зокрема, на деякі питання відповів голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

— Чому тарифи у різних постачальників газу так відрізняються?

- На формування тарифів впливають різні чинники. У першу чергу, це джерело ресурсу, також важливим є період, коли постачальники уклали контракт на покупку газу — влітку або взимку.

— Якщо закупівельні ціни на газ виростуть або знизяться, чи будуть газопостачальні компанії змінювати річний тариф?

- Згідно з новим порядком, постачальник протягом періоду дії базового річного контракту, тобто з 1 травня до 30 квітня, не має права підвищувати тариф. Ціну можна буде міняти тільки у бік зменшення.

— Як бути, якщо абонент вирішить перейти з річного на місячний тариф? Чи зможе він потім знову повернутися на річний тариф?

- Річний контракт дозволяє споживачам отримати гарантований тариф при високих цінах у зимовий період. При цьому у громадян залишиться можливість повернутися на місячну пропозицію, в разі цінового спаду влітку. Для переходу на інші тарифні пропозиції постачальника (місячну, подекадну або будь-яку іншу), споживач повинен подати відповідну заявку або зафіксувати свою згоду на зміну умов доставки газу через свій особистий кабінет на вебсайті постачальника, або іншим запропонованим постачальником способом, який передбачає ідентифікацію споживача. При цьому знов подавати документи, необхідні для укладення контракту з тим же постачальником, не потрібно. Крім того, споживач має право вибрати інший газовий тариф від будь-якого постачальника.

Але, є важливий нюанс. Повернутися з місячної або іншої комерційної пропозиції постачальника на річний тариф, можна тільки за згодою постачальника. Саме за постачальником зберігається право відмовити повторно поставляти клієнту природний газ у рамках базового річного контракту в поточному році, зокрема з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

— Кому вигідно введення річного тарифу — постачальникам чи побутовим споживачам?

- Ми вважаємо, що перш за все споживачеві. Ми не раз говорили, що завдяки річному тарифу, споживач буде захищений від цінових коливань. А для постачальників — це певні ризики. Адже не просто укладати контракти на досить тривалий період. Плюс присутні ризики неповних розрахунків населення за спожитий газ. Крім того, споживач може змінити постачальника без погашення заборгованості перед поточним, а у постачальників немає дієвих механізмів впливу на клієнтів з боргами.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів України посилив вимоги для призначення житлових субсидій для населення, в тому числі й на газ. Тепер при призначенні субсидії будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо. Одночасно посилюються вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових дорогих покупок, наявності банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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