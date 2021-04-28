Діятиме до 30 червня: в уряді визначились з тарифом на електроенергію для населення

Після того, як в Україні прийняли рішення з 1 травня ввести річні тарифи на газ для населення, Кабмін вирішив поки що не змінювати діючи тарифи на електроенергію.

Про те, що до 30 червня ціна на електроенергію для побутових споживачів залишається 1 грн 68 коп. за кВт / год, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд продовжує механізм дії ПСО до 30 червня. Крім того, нові правила встановлюють, що державні компанії «Енергоатом» та «Укргідроенерго» будуть здійснювати продаж електроенергії безпосередньо постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець», — написав прем'єр.

Раніше Кабмін скасував з 1 січня 2021 року пільговий тариф 90 коп. / кВт-годину, який діяв на перші 100 кВт для побутових споживачів електроенергії.

Як повідомляли «ФАКТИ», за прогнозом Національного банку, в цілому в Україні очікується зростання цін на газ, гарячу воду та інші комунальні послуги.

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