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Нові правила щодо субсидій: кого стосується та які зміни очікувати в травні

14:49 28 квітня 2021
Гроші

З травня зміниться порядок оформлення субсидії. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в своєму Telegram-каналі.

«Починаючи з травня цього року одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна онлайн або поштою», — йдеться в повідомленні.

Прем'єр-міністр зазначає, що з травня всі українці отримуватимуть субсидію живими грошима.

«Вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидія призначатися не буде. Якщо хтось має на депозитному рахунку в банку більше 100 тисяч гривень, купує нову автівку або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень — їм субсидію не призначать», — сказав Шмигаль.

За його словами, для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

Раніше експерт пояснив, чому багато українців не отримають субсидію.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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