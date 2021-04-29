Українцям хочуть різко знизити виплати за лікарняними

Нещодавно в Україні почали повноцінно діяти електронні лікарняні листи . «ФАКТИ» докладно розповідали, що таке е-лікарняний, чим він відрізняється від паперового і як оформляється, продовжується і закривається . Але виявляється, в уряді готують радикальну зміну порядку виплат за лікарняним. І на думку багатьох експертів, нововведення в основному негативні для громадян. Давайте розбиратися. Міністерство соціальної політики розробило законопроект, згідно з яким повну виплату за лікарняним зможуть отримувати тільки ті, хто має не менше 20 років робочого стажу. Крім того, роботодавців хочуть зобов'язати оплачувати перші 10 днів хвороби їх співробітника. У законопроекті ще безліч новацій, спрямованих на зниження фінансового навантаження на Фонд соціального страхування і скорочення виплат при тимчасовій втраті працездатності. На питання, пов'язані з ініціативою Мінсоцполітики щодо зміни порядку оплати лікарняних листів, «ФАКТИ» попросили відповісти експерта в області трудового права кандидата юридичних наук, доцента Світлану Кожушко.

«Законопроєктом вводяться норми, коли оплата лікарняних взагалі не передбачається»

— Як зараз оплачується лікарняний в Україні?

— Правове регулювання порядку оплати листків непрацездатності здійснюється такими законодавчими актами: основами законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Законами України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію в сфері охорони здоров'я». Останній був прийнятий 3 грудня 2020 року і визначає правові та організаційні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування в сфері охорони здоров'я. Виходячи з вищенаведених нормативно-правових актів, оплата листків тимчасової непрацездатності забезпечується юридично грамотним оформленням цього документа, розміром середньоденної заробітної плати і страхового стажу.

Середньоденна заробітна плата, тобто дохід, грошове забезпечення, обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період — а саме 12 календарних місяців — заробітної плати, на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ), на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. У розрахунковий період ці дні не включають.

Перш ніж буде проведена виплата, лікарняний перевіряється уповноваженим представником із соціального страхування щодо конкретного підприємства або ж комісією. При цьому перші п'ять днів оплачує роботодавець. Далі, починаючи з шостого дня, — Фонд соціального страхування України (далі — ФСС). Тому, якщо працівник хворів понад шість днів, роботодавцю слід заповнити і подати до ФСС заяву-розрахунок. У заяві слід вказати суму нарахованих виплат за лікарняним, яку необхідно виплатити Фондом соціального страхування.

Порядок заповнення лікарняних регулюється Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України. Згідно з порядком, вказується діагноз і шифр МКХ-10 фактичного захворювання або діагнозу.

Слід зазначити, що за підсумками I кварталу 2021 року, зростання середньоденної допомоги у порівнянні з тим же періодом минулого року склав 15,9% - 365,26 грн за день.

— Що зміниться в порядку оплати лікарняного у разі прийняття законопроєкту Мінсоцполітики? Як зміниться розмір лікарняних у залежності від стажу?

— Зміни, в першу чергу, стосуються розміру оплати листків тимчасової непрацездатності відповідно до страхового стажу. Причому в гіршу сторону.

Слід звернути увагу, що на сьогодні здійснюється 100% оплата середньої зарплати, незалежно від страхового стажу, яка нараховується таким категоріям найманих працівників:

особам, категорій 1−3, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

одному з батьків або особі, яка їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;

ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-ХІІ від 22.10.1993 р.;

жертвам нацистських переслідувань відповідно до ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань» № 1584-ІІІ від 23.03.2000 р.;

донорам, які мають право на пільгу відповідно до ст. 10 ЗУ «Про донорство крові та її компонентів» № 239/95-ВР від 23.06.1995 р.

Що стосується застрахованих осіб, то законопроєкт вносить зміни в розмір оплати тимчасової непрацездатності в залежності від страхового стажу:

якщо стаж становитиме до 5 років, застрахованим особам можуть виплачувати 50% від середньої зарплати (зараз — до 3 років);

при стажі від 5 до 10 років — 60% середньої зарплати (зараз — від 3 до 5 років);

при стажі від 10 до 15 років — 70% середньої зарплати (зараз від 5 до 8 років);

при стажі від 15 до 20 років — 80% (раніше норма про 80% була відсутня);

при стажі понад 20 років — 100% середньої зарплати (зараз — при стажі понад 8 років).

Також законопроєктом передбачені норми, які, м'яко кажучи, сприятимуть дестабілізації трудових відносин між найманим працівником і роботодавцем. А саме — визначено випадки, коли оплата лікарняних взагалі не передбачається, наприклад за період простою.

«Пропонується, що перші 10 днів лікарняного буде оплачувати роботодавець»

— Які зміни в структурі управління Фондом соціального страхування пропонується законопроєктом? До чого це може призвести?

— Зміни стосуватимуться не тільки структури управління Фондом соціального страхування України. Уже тривалий час обговорюється ідея об'єднання трьох соціальних фондів України, — Пенсійного фонду, ФСС і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, з метою посилити контроль над їх діяльністю з боку держави.

Навіщо утримувати ці фонди? Адже суми відрахувань на ЄСВ, куди входить і сума нарахованих лікарняних, складають 22%. А виплати мізерні. Також існує заборгованість по виплатах, нібито пов'язана з COVID-19.

Разом з тим витрати лише на адміністрування органів Пенсійного фонду в 2021 році склали 5,5 млрд грн, витрати Фонду соцстрахування — 1,4 млрд грн, а управління Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Державною службою зайнятості становила 3, 2 млрд грн.

Швидше за все, це і приведе до злиття їх в єдину організацію. Але тут слід враховувати армію співробітників і службовців цих фондів, які втратять роботу в результаті адміністративної реформи.

— Чи не є новий законопроєкт спробою скоротити витрати фонду і перекласти їх на роботодавця?

— На перший погляд, цей законопроєкт є спробою скоротити витрати ФСС. Але аналізуючи норми проєкту, можна констатувати намір перекласти відповідальність на роботодавця. Пропонується, що перші 10 днів лікарняного будуть оплачуватися роботодавцем, інші дні лікарняного коштом ФСС. Зараз цей термін становить 5 днів. Ця негативна тенденція призведе до масових порушень трудових прав, оскільки оплачувати листки тимчасової непрацездатності для роботодавця буде недоцільно і затратно. Хворому співробітнику можуть запропонувати відпустку без збереження заробітної плати або інші варіанти, щоб не робити виплати.

— Які «підводні камені» ховаються у даному законопроєкті?

— Серед моментів, які були названі вище, особливу увагу слід звернути на необґрунтоване збільшення страхового стажу — 20 років — для того, щоб отримати більш-менш нормальні виплати — 100% заробітної плати за лікарняними. Водночас вразливі в момент хвороби та в процесі одужання громадяни потребують належної підтримки з боку держави. В результаті такої законодавчої ініціативи демотивація до праці, правовий нігілізм і стимул до трудової міграції тільки зростуть.

Варто нагадати, що згідно з нормами українського законодавства, головним фактором при оформленні пенсії є трудовий або страховий стаж. Важливо знати, що у стаж включаються і періоди тимчасової непрацездатності. Їх тривалість встановлюється на підставі довідок, виданих за місцем роботи.

Фото: рixabay

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