З 1 травня всіх українців автоматично перевели на річні газові тарифи: скільки доведеться платити

Від сьогодні всі домогосподарства, які використовують природний газ, автоматично перевели на нові тарифи . Вони будуть діяти протягом 12 місяців, — з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Однак у споживачів є можливість перейти на оплату помісячно. А ось знову повернутися на річний тариф буде не так просто. Але про все по черзі.

«Чим більше місто, тим нижчий тариф за доставку газу»

На сьогодні практично всі газопостачання компанії оприлюднили свої річні тарифи. У різних регіонах вони помітно відрізняються і коливаються від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр. Але це тарифи на послуги газопостачання без урахування вартості розподілу, тобто доставлення газу, а вона в різних регіонах теж істотно відрізняється. Українським споживачам потрібно буде заплатити ще від 0,37 до 2,5 грн за кубометр. Дізнатися про тарифи на газ і розподіл в кожному регіоні можна за посиланням. (Інфографіка в кінці матеріалу)

Варто зазначити, що для тих українців, які уклали річні контракти з постачальниками в попередньому 2020 році поки що нічого не зміниться. Вони будуть платити за газ з 1 травня за старим тарифом, а коли дія річного контракту закінчиться, то їх автоматично переведуть на той річний тариф, який буде актуальний у постачальника на цей момент.

Але багатьох людей цікавить, чому тарифи у різних компаній так сильно відрізняються?

«Частина постачальників використовують газ, видобутий держкомпанією „Укргазвидобування“, наприклад НАК „Нафтогаз України“, або через посередництво „Нафтогаз-Трейдинг“, — повідомив „ФАКТАМ“ голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. — Це ті компанії, які заявили про річний тариф близько 8 грн за кубометр. Інші закуповують ресурс або на українській біржі за ринковими цінами, або на зовнішніх ринках. Маржинальність у всіх, крім „Нафтогазу“, мінімальна, оскільки саме НАК має монопольний доступ до блакитного палива „Укргазвидобування“. Зазначу, що кожен абонент не має обмежень у виборі постачальника газу. Як показало зростання частки „Нафтогазу“ на ринку з 3% до 12% за пів року, абоненти прагнуть перейти на пропозицію з більш низькою ціною».

Також не слід забувати, що до самого газового тарифу, будь то місячний або річний, потрібно додати вартість доставлення блакитного палива.

«Вартість розподілу газу встановлюється рішенням Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), — розповів „ФАКТАМ“ незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — У зв'язку з введенням річного тарифу на газ тарифи на розподіл не змінюються. Поки залишаються чинні тарифи, хоча НКРЕКУ надалі може їх переглянути. Мінімальний тариф діє для клієнтів „Київгазу“ — 0,31 грн без ПДВ за кубометр на місяць. Максимальний — 2,46 грн — у ТОВ „Газпостачсервіс“. Тариф залежить від кількості абонентів відповідної компанії та їх концентрації. Чим більше місто, тим нижчий тариф, водночас як для жителів сільської місцевості тариф буде вище», — зазначив експерт.

«Зараз річний тариф на газ значно вищий місячного»

В цих умовах українців хвилює, як бути, якщо абонент вирішить перейти з річного на місячний тариф, який поки значно нижче? Чи зможе він потім знову повернутися на річний тариф, якщо щомісячна ціна газу зросте?

«Річний контракт дозволяє споживачам отримати гарантований тариф при високих цінах у зимовий період, — повідомив «ФАКТАМ» голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан. — При цьому у громадян залишиться можливість повернутися на помісячну пропозицію, в разі цінового спаду влітку. Для переходу на іншу тарифну пропозицію постачальника (місячну, подекадну або будь-яку іншу), споживач повинен подати відповідну заявку або зафіксувати свою згоду на зміну умов постачання газу через свій особистий кабінет на веб-сайті постачальника, або іншим запропонованим постачальником способом, що передбачає ідентифікацію споживача. При цьому заново подавати документи, необхідні для укладення контракту з тим же постачальником, не потрібно. Крім того, споживач має право вибрати інший газовий тариф від будь-якого постачальника.

Але є важливий нюанс. Вернутися назад з місячної або іншої комерційної пропозиції постачальника на річний тариф можна тільки за згодою постачальника. Саме за постачальником зберігається право відмовити повторно поставляти клієнту природний газ у рамках базового річного контракту в поточному році, зокрема з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року«, — зазначив Артем Компан.

Ну і не менш важливим залишається питання, кому ж вигідне автоматичне переведення усіх українців на річний газовий тариф. Тут думки розділилися.

«Ми вважаємо, що перш за все це вигідно споживачеві, — заявив Артем Компан. — Ми не раз говорили, що завдяки річному тарифу споживач буде захищений від цінових коливань. А для постачальників — це певні ризики. Адже не просто укладати контракти на досить тривалий період. Плюс присутні ризики неповних розрахунків населення за спожитий газ. Крім того, споживач може змінити постачальника без погашення заборгованості перед поточним, а у постачальників немає дієвих механізмів впливу на клієнтів з боргами«.

У експертів дещо інша думка.

«Річний тариф у тому вигляді, в якому він введений, вигідний «Нафтогазу України«, який через дочірню компанію «Укргазвидобування» видобуває 14,5 млрд кубометрів газу в рік, тобто не несе ризиків у зв'язку зі зміною світових цін на газ протягом року, — стверджує Ігор Чаленко. — Також це зіграє на руку владі, оскільки нівелює критику опонентів про підвищення цін на газ«.

Крім того, багато що залежить від сезонного фактора.

«Зараз річний тариф на газ значно вище місячного, — констатує Олександр Хмелевський. — Тобто він вигідний постачальникам і невигідний споживачам. У зимовий період, якщо ціни на газ істотно виростуть, річний тариф буде вигідний споживачам і невигідний постачальникам. Не виключено, що у разі значного зростання цін на газ або девальвації гривні річний тариф на газ збільшать або переведуть всіх на місячний тариф«, — підсумував Олександр Хмелевський.

Варто відзначити, що призначений урядом новий голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко однією з умов для зниження газових тарифів назвав нарощування видобутку блакитного палива в Україні. «Укргазвидобування» має більше видобувати і, відповідно, більше давати на ринок — на прозорих умовах, рівних для всіх. Повинен бути рівний доступ до власного ресурсу видобутку, щоб ніхто не міг звинуватити «Нафтогаз» у монополізмі, щоб діяли чесні правила гри, однакові для всіх«, — заявив Юрій Вітренко.





Дані надані сайтом minfin.com.ua

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