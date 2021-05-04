Українські недержавні пенсійні фонди посилили портфель акціями Apple, Microsoft та Tesla

В Україні недержавні пенсійні фонди почали вкладати свої заощадження у цінні папери іноземних компаній, які допущені Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку до обігу на території країни.

Як повідомляють у НКЦПФР, зокрема, йдеться про цінні папери найбільших технологічних компаній світу — Apple, Microsoft, Tesla та найвідоміші індексні фонди Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

Завдяки цьому Комісія розширює перелік фінансових інструментів, які вже сьогодні стають цікавими для інвестування пенсійних активів.

«Наразі ми бачимо досить невеликі обсяги цього інструменту на ринку. Однак той факт, що він викликає інтерес і ним починають користуватися, — це позитивний результат для всіх. Ми впевнені, що це тільки початок і надалі цей інструмент займе своє гідне місце у портфелях більшості українських інвесторів», — зауважив керівник НКЦПФР Руслан Магомедов.

У Комісії нагадали, що до обігу на території України допущенні 34 цінні папери іноземних емітентів.

Нагадаємо, що в Україні лише планують на офіційному рівні ввести накопичувальну пенсійну систему паралельно з існуючою, солідарню. Наразі лише близько мільйона громадян користуються системою добровільних накопичень.

З 1 вересня уряд планує перевести пенсіонерів, окрім деяких категорій, на отримання пенсій через банки.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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