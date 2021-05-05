Якими будуть курси долара та євро в травні: прогнози експертів

Зміцнення національної валюти, що почалося наприкінці квітня, продовжилося і на початку травня. Правда, темпи зростання курсу гривні помітно сповільнилися. З 28 квітня долар подешевшав на 4 копійки, а євро — на 5 копійок. У середу, 5 травня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,73 грн за долар і 33,51 грн за євро. Незначне зміцнення гривні спостерігається й на готівковому валютному ринку. За тиждень курси долара та євро знизилися на 2−4 копійки. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,62 грн, купити по 28,83 грн; євро — здати по 33,22 грн, купити по 33,65 грн. Експерти вважають, що стабільності гривні зараз нічого не загрожує.

«За минулий тиждень, що включає довгі вихідні, курс долара до гривні незначно знизився у всіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,77 до 27,73 грн (-0,1%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,77−27,79 грн до 27,76−27,78 грн (-0,1%). Середні курси купівлі та продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 27,65−27,84 грн до 27,64−27,84 грн (-0,04%). У цих обставинах різниця між середніми курсами продажу та купівлі збереглася на рівні 0,7%.

Напередодні свят, 30 квітня, Мінфін України провів розрахунки за новим випуском облігацій зовнішніх державних позик, або єврооблігацій, на суму 1,25 млрд доларів із погашенням у 2029 році. У понеділок ці єврооблігації були внесені до офіційного списку та допущені до торгів на головному ринку біржі London Stock Exchange. Це перше розміщення суверенних єврооблігацій України на Лондонській фондовій біржі. Прибутковість єврооблігацій була встановлена на рівні 6,875%. Заявки були отримані від 223 інвесторів на суму понад 3,3 млрд доларів. Інвесторська база складається переважно з фондів, що управляють активами (84%), хедж-фондів (9%), страхових і пенсійних фондів (5%) і банків (2%). Найбільший попит був з боку інвесторів з Великобританії, США та країн Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій нового випуску — їх частки склали 42%, 34% і 21% відповідно. Інвестори з Азії, Близького Сходу та Північної Африки купили 3% розміщення. Засоби від нового випуску єврооблігацій були перераховані на рахунок Державної скарбниці та будуть використані для фінансування держбюджету.

На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках — близько 27,6−27,8 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Інші експерти також відзначають позитивний ефект від розміщення Україною євробондів на закордонних біржах.

«Перед «великими вихідними» долар США проти гривні знову зміцнився, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торги п'ятниці по валютній парі долар/гривня завершилися на рівні 27,81 грн, євро до гривні трохи ослаб — до позначки 33,57 грн.

Україна повернулася на міжнародний ринок облігацій. У Лондоні успішно завершилося розміщення українських євробондів на суму 1,25 млрд доларів з прибутковістю 6,88% річних. Погашення за цими паперами відбудеться у 2029 році. Водночас курс українських євробондів на Ірландській фондовій біржі продовжує зростати.

На внутрішньому борговому ринку закордонні інвестори припинили скорочувати свої портфелі в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Минулого четверга нерезиденти докупили цих паперів на 330 млн грн. Якщо вони на наступному тижні візьмуть участь в аукціоні Мінфіну України з розміщення ОВДП, гривня отримає на міжбанку потужну підтримку.

Сьогодні вранці на ринку покупців іноземних валют більше, ніж продавців, але в цілому активність торгів нижче, ніж зазвичай. З цієї причини істотної зміни котирувань не очікується. Вважаю, що до кінця тижня гривня до долара США зросте до рівня 27,70 грн. Єдина європейська валюта, ймовірно, впаде до позначки 33,45 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

Позитивно вплинуло на курс національної валюти також і зниження напруженості на кордоні з Росією.

«Гривня відкриває торги в середу, 5 травня, невеликим зниженням у зону 28,8 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Торги на поточному тижні будуть спокійними. Багато учасників ринку пішли на канікули або знизили свою активність, тому очікуємо низькі торговельні обороти.

Вираженого руху також не очікуємо, ринок залишиться в чинному діапазоні без високих коливань у межах 27,70−27,85 грн за долар. Новинний фон залишається нейтральним, що також стримує спрямовані рухи. Вихід із локдауну підтримує позитивний настрій ринку.

Ймовірно, після зниження напруженості на кордонах із Росією гривня в травні залишиться в діапазоні 27,5−28,0 грн за долар. З одного боку, позитив будуть підтримувати інвестори, які знову придивляються до України, а, з іншого боку, поступово, з виходом регіонів із локдауну, буде підвищуватися ділова активність.

На світових ринках зберігаються високі ціни на зерно, руду та метали, що також служить підтримкою для гривні, оскільки в перспективі експортери будуть заводити більше валютного виторгу. Відсутність співпраці з МВФ не критична після розміщення єврооблігацій наприкінці квітня, хоча, як і раніше, така співпраця бажана", — зазначив Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський підписав низку раніше прийнятих парламентом законів, спрямованих на реструктуризацію валютних кредитів. Як повідомляє пресслужба президента, документ має захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі по цих кредитах, зокрема, через збройну агресію проти України.

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