Про небезпеку недержавних пенсійних фондів і нюанси обов’язкової накопичувальної системи: ексміністр соцполітики

Коли сьогодні кажуть, що уряд хоче ввести накопичувальну пенсійну систему, це неправильне твердження. Накопичувальна пенсійна система в Україні є з 2004 року. Уряд хоче ввести саме обов'язкову накопичувальну систему. Про це розповів «ФАКТАМ» колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

Спроби запровадити загальнообов'язкове пенсійне накопичення робились в Україні неодноразово. Щоправда, далі ухвалення профільних законів справа так і не пішла. Приміром, з 2004 року в Україні діє Закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що розраховує на ухвалення закону про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи уже у 2021 році. За його словами, Кабміном та Міністерством соціальної політики розроблено стратегію введення накопичувальної системи. Вже навіть є відповідний законопроєкт.

Натомість голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова переконана, що відповідну модель можна було б упроваджувати з 2023 року. Тож одностайності у владі з цього питання, як бачимо, поки що немає.

Водночас Андрій Рева наголошує, що йдеться саме про обов'язкову накопичувальну систему. Таким чином частина заробітку українців, в обов'язковому порядку, повинна направлятись на накопичення.

«За законом, який у нас був, функцію накопичення теж мав би виконувати Державний пенсійний фонд. Передбачалось, що він акумулює ці гроші, купує на Фондовому ринку акції підприємств і таким чином інвестує кошти, отримує гарантований прибуток, який згодом надходить у Пенсійний фонд і розписується на накопичувальні рахунки вкладників. Унаслідок чого до основної пенсії додається ще й ця накопичувальна», — наголошує Андрій Рева.

Щоправда, наразі у Верховній Раді розглядають законопроєкт (серед його авторів є зокрема й Галина Третьякова), який суттєво змінює підходи до накопичення. Зокрема, за проєктом закону № 2683, передбачається направлення цих коштів у недержавні пенсійні фонди. До слова, його днями депутати відправили на доопрацювання.

Експерт додає, що базовий закон передбачав направлення грошей до Державного пенсійного фонду, а тепер пропонується, аби ці кошти йшли до недержавних пенсійних фондів. Людина матиме право обирати, до якого саме. Отже, добровільне накопичення залишиться, але додається ще й обов'язкове.

Найбільший серед тих 63 фондів — це корпоративний фонд Національного банку України.

«Із цього корпоративного фонду зникло 900 мільйонів гривень. А тепер найголовніше: за законопроєктом № 2683 Національний банк, як майбутній регулятор, повинен наглядати за недержавними пенсійними фондами. Якщо у нього вкрали 900 мільйонів, то як він мав наглядати за іншими?» — запитується Андрій Рева.

Не дивно, що більшість українців з пересторогою ставляться до недержавних пенсійних фондів. Адже вірогідність, що вони одного дня зникнуть, доволі висока. Як приклад Андрій Рева наводить недержавний пенсійний фонд банку «Аркада».

Детальніше про те, чи дійсно запровадження другої ланки пенсійної системи сприятиме збільшенню виплат та у чому криється небезпека недержавних пенсійних фондів, «ФАКТАМ» в ексклюзивному інтерв'ю розповів міністр соціальної політики (2016−2019 рр.) Андрій Рева.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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