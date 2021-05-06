Загроза дефіциту дизпалива та скрапленого газу на АЗС: до чого готуватися водіям

Після подорожчання пального, що тривало кілька місяців, у квітні воно незначно подешевшало. Однак із початку травня роздрібні мережі АЗС знову підняли ціни на бензин. Так, з 12 квітня літр бензину А-95 подорожчав в середньому на 27 копійок, літр дизельного палива подешевшав на 2 копійки, а літр скрапленого газу подорожчав на 2 копійки. Станом на 5 травня середня вартість бензину А-95 становить 28,85 грн за літр, дизпалива — 28,23 грн, скрапленого газу — 15,77 грн. Але, крім зростання цін на бензин, все ще залишається загроза дефіциту дизпалива і газу на АЗС.

Основним фактором, який зараз призвів до збільшення вартості палива на вітчизняних заправках, є зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. Так, з початку квітня біржові ціни на нафту піднялися з 62 до 69 доларів за барель, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7−11%. У цих обставинах дрібногуртові партії дизельного палива в Україні за цей період подорожчали на 9%, до 23,82 грн за літр, бензину — на 6%, до 26,36 грн за літр бензину А-92 і 27,26 грн за літр бензину А-95.

Експерти Консалтингової групи «А-95» прогнозують, що зростання гуртових цін продовжить впливати на роздрібний ринок. Потенціал збільшення роздрібної ціни літра бензину становить мінімум 1 грн. Подорожчання дизпалива очікується у другій половині травня через високу ймовірність нестачі продукту на ринку.

Нагадаємо, що внаслідок тиску українських силовиків швейцарський трейдер Proton Energy Group SA, що з 2016 року постачав паливо виробництва компанії «Роснефть», прийняв рішення з 1 квітня 2021 року припинити роботу на українському ринку. Варто зазначити, що у 2020 році ця компанія відправила в Україну 1,74 мільйона тонн дизпалива, що склало 23,4% ринку, і 443 тисячі тонн скрапленого газу — 22,3% ринку. Була надія на швидку заміну даної компанії іншим оператором, але поки остаточної ясності з новим трейдером немає.

Ситуація ускладнюється тим, що у цьому році пізня весна, через це активізація польових робіт змістилася на кінець квітня — травень, коли може виникнути нестача ресурсів. До невизначеності з компанією «Роснефть» додався плановий ремонт Мозирського НПЗ, що є найбільшим постачальником нафтопродуктів в Україну. На час ремонтних робіт обсяг постачання скоротиться вдвічі — з 240 до 120 тисяч тонн.

Попри ці негативні фактори, вітчизняний паливний ринок закінчив квітень, не відчуваючи нестачі пального. Але після довгих травневих свят ситуація почне змінюватися. До вже наявних проблем із постачанням пального від компанії «Роснефть» і Мозирського НПЗ додасться невизначеність стосовно роботи білоруського заводу «Нафтан». Через санкції російські постачальники нафти побоюються продавати сировину, що може привести до зниження й без того скорочених травневих обсягів поставки.

Тим часом з'явилася інформація про можливе постачання обсягів палива компанії «Роснефть» нібито за новим контрактом, який узгодили для компанії «Сокар». Відомо, що ця азербайджанська держкомпанія, яка працює на українському ринку, вже провела ознайомчі бесіди з українськими імпортерами. Залишається невизначеність із термінами поставок, оскільки навіть у разі підписання контракту належить провести велику «паперову» роботу з оформлення експортної документації. В таких умовах українські нафтотрейдери поки не розраховують на ці ресурси, готуючись до турбулентності українського паливного ринку в другій половині травня.

Варто нагадати, що з 1 травня всі домогосподарства, які використовують природний газ, автоматично перевели на нові тарифи. Вони будуть діяти протягом 12 місяців — з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Однак у споживачів є можливість перейти на помісячну оплату. А ось знову повернутися до річного тарифу буде непросто.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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