Кому точно відмовлять у субсидії на «комуналку»: роз'яснення експерта

З 1 травня почалася чергова масштабна перевірка всіх одержувачів державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Однак цього разу багатьом українцям можуть відмовити у подальшій державній допомозі, оскільки уряд істотно посилив вимоги до претендентів і одержувачів. Опубліковано чіткий перелік критеріїв, за якими громадянинові можуть відмовити в державній допомозі.

Як офіційно повідомило на своєму сайті Міністерство соціальної політики України, субсидій позбавлять у разі:

покупки квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень протягом року, що передує року звернення за субсидією);

наявності депозиту понад 56 тисяч 750 гривень;

купівлі-продажу валюти та банківських металів на протязі року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги та з оплати аліментів понад три місяці;

якщо субсідіант не повернув надміру перераховану субсидію;

наявності авто, яким менше 5 років від дати випуску;

якщо в родині більше одного автомобіля, якому менше 15 років із дати випуску;

субсідіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.



На думку експертів, посилення вимог до субсидіантів призведе до істотного скорочення їх кількості.

Як повідомив «ФАКТАМ» незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський, число субсидіантів скоротиться на 10−15%. На його думку, влада цілеспрямовано здійснює дії по скороченню кількості одержувачів субсидій. Зокрема, з березня 2020 року по квітень 2021 року одержувачів стало менше на 11%.

Варто відзначити, що, крім посилення вимог, уряд прийняв рішення припинити повноваження комісій, створених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках при наявності умов, коли така субсидія не призначається.



«Припинення повноважень комісій, створених місцевими органами влади, які могли призначити субсидії в окремих випадках, позбавляє людей можливості вимагати перегляду рішення в разі відмови в субсидії, — розповів» ФАКТАМ «Олександр Хмелевський. — Комісії могли врахувати ситуацію, коли хтось прописаний у квартирі, а реально проживає в іншому місці. Це впливає на визначення розміру доходів сім'ї. Також питання виникали по субсидіях на наднормативну житлову площу. Мінсоцполітики вважає ці питання несуттєвими.

Крім того, внаслідок реформи децентралізації були укрупнені райони. Тепер, щоб оформити субсидію або подати заяву про її перегляд, людям нерідко доводиться їхати за 100 кілометрів. Тому Мінсоцполітики вирішило «не перейматися». Все одно, мовляв, комісія об'єктивно не розбереться в тому, що відбувається десь за 100 кілометрів. Усі ці рішення дуже ускладнили оформлення субсидій", — зазначив експерт.

До речі, на думку прем'єрміністра України Дениса Шмигаля, для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться. При цьому він зазначив, що з травня всі українці отримуватимуть субсидію «живими» грошима.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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