Припинення експорту гречки з РФ: що думають експерти і чиновники щодо подорожчання

В Україні, де хліб за рік подорожчав більше, ніж на 12 відсотків, у квітні стабілізувалася ціна на гречку.

Про це на фоні планів щодо тимчасового припинення експорту гречки з РФ протягом літа цього року (з 5 червня до 31 серпня), заявляють у Мінекономрозвитку та торгівлі.

«У квітні поточного року спостерігалася тенденція до зменшення середньої споживчої ціни на крупи гречані, які входять до переліку соціально значущих товарів. Так, упродовж місяця середня споживча ціна на крупи гречані знизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг», — йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві не очікують проблем через тимчасову відмову Росії експортувати цю продукцію в Україну. Внутрішні потреби оцінюють на рівні 131 тис. тонн, з них 116 тис. тонн — на харчові потреби. За даними Держстату, у 2020 році обсяг виробництва гречки склав 97,6 тис. тонн.

«Станом на 1 травня 2021, за експертними підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки. Тож підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на ринку України немає», — заявляють у міністерстві.

Тим часом координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов у коментарі «УНН» прогнозував, что до вересня вартість гречки не перевищить 50 грн за кілограм.

«Російська Федерація є одним з основних експортерів. Значною мірою це дійсно сприятиме ще більшому зростанню вартості гречки відповідно до отримання нового врожаю. Тут є різні дані у залежності від очікувань щодо того, яким чином складуться умови для дозрівання врожаю різних культур», — зазначив експерт, не погодившись з прогнозом щодо здорожчення гречки більше, ніж 50 грн за кіло.

Зокрема, на його думку, попит на гречку влітку падає — у цей періодє багато замінників, у тому числі й овочів. Він вважає, що ціни, можливо, трошки зростуть, але попит на гречку буде на мінімальних позначках за останні роки через її вартість. Андрій Блінов також прогнозує, що після збирання врожаю гречка почне дешевшати.

Тим часом «Обозреватель» зазначає, що за даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», у 2019 році Україна займала третю позицію серед країн світу за обсягом виробництва гречки.

«У Європі немає культури споживання гречки. Гречка — не експортно-орієнтований товар, а товар для внутрішнього споживання, — каже перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран. — А якщо гречка не експортно-орієнтована, значить, великі міжнародні компанії не вкладають в неї гроші, не роблять форвардні контракти. Вона економічно невигідна для вирощування «.

За його словами, українські аграрії останніми роками вважають за краще займатися вирощуванням більш рентабельних і орієнтованих на експорт культур. А гречки вирощується все менше і менше — Україна змушена її завозити з-за кордону.

Нагадаємо, що в Україні готуються підвищити мінімальні ціни на алкоголь, у першу чергу, на горілку, коньяк, віскі, ром та джин.

Ілюстративне зображення з Pixabay.

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