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В Україні готують подорожчання алкоголю: скільки буде коштувати горілка

20:39 10 травня 2021
горілка

В Україні готується подорожчання алкоголю. Якщо ініціативу Мінекономіки підтримають, то, як зазначає Obozrevatel, вартість пляшки міцних напоїв підвищиться в середньому на 10 гривень.

Проект про нові мінімальні ціни на горілку, коньяк, джин, віскі і інший міцний алкоголь зараз на стадії громадського обговорення. У документа великі шанси на прийняття, оскільки схвальних відгуків вчетверо більше, ніж негативних.

У роздрібній мережі напої повинні будуть коштувати не менше таких значень (за пляшку 0,5 літра):

  • горілка — 94,9 грн (зараз — 89,4 грн);
  • віскі — 189,5 грн (179 грн);
  • коньяк — 160 грн (151,66).

Нагадаємо, соціологи кажуть, що в Україні на свята 20% населення віддає перевагу горілці, 15% — коньяку або бренді. Досить вагомий відсоток населення перейшов на алкоголь домашнього виробництва.

Фото pixabay.com

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