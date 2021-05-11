«Центренерго» та «Українська енергетична біржа» уклали меморандум про співпрацю

ПАТ «Центренерго» планує продавати електроенергію на аукціонах ТБ «Українська енергетична біржа», а «УЕБ», в свою чергу, — забезпечувати організацію та проведення прозорих і конкурентних торгів за кращими європейськими стандартами. Відповідний меморандум був підписаний між ТБ «Українська енергетична біржа» та ПАТ «Центренерго» та вступив у силу з моменту підписання, йдеться в повідомленні УЕБ.

У період з 14 травня по 21 липня 2021 року «Центренерго» проведе 10 аукціонів з продажу електроенергії базового навантаження з різним графіком постачання. До кінця травня відбудуться 7 аукціонів. Крім того, 17 травня планується аукціон з продажу електроенергії пікового навантаження (з 8:00 до 23:00) у період червень — вересень.

Зростання обсягів біржової торгівлі електроенергією, за словами генерального директора ТБ «УЕБ» Олександра Коваленко, позитивний сигнал для всього ринку. «Висока конкуренція на аукціонах забезпечує формування справедливих цін, відповідних реальній вартості електроенергії у країні. Позитивний приклад роботи „Центренерго“ на біржі доводить, що державні компанії можуть успішно працювати на відкритому ринку», — підкреслив він.

«Підписаний меморандум є гарантією надійних партнерських відносин між ПАТ „Центренерго“ та ТБ „УЕБ“ і важливим етапом у побудові ефективної моделі роботи компанії», — зазначив член дирекції ПАТ «Центренерго» Володимир Галущак. — Ми високо цінуємо внесок «Української енергетичної біржі» у розвиток біржової торгівлі, і я впевнений, що наша співпраця стане поштовхом для подальшого розвитку ринку електроенергії в Україні", — додав він.

За словами Галущака, оновлена стратегія торгів ПАТ «Центренерго» передбачає продаж електроенергії дрібними лотами, що дозволить великій кількісті кінцевих споживачів забезпечити себе необхідним ресурсом самостійно.

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