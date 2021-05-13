На АЗС «БРСМ-Нафта» запровадили чеки з QR-кодом для перевірки сплачених податків

Мережа АЗС «БРСМ-Нафта» додала у чек QR-код, щоб кожен клієнт міг переконатися в тому, що компанія працює чесно та сплачує податки у повному обсязі. Про це повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій «БРСМ-Нафти» Олександр Мельничук на своїй сторінці у фейсбуці.

«Оскільки опоненти закидають „БРСМ-Нафті“ нібито випуск „лівих“ чеків, ми рішуче й публічно спростовуємо ці звинувачення. Щоб довести всім, що наша мережа працює чесно та сумлінно сплачує податки, від сьогодні ми почали видавати чеки з QR-кодом», — написав Олександр Мельничук.

За його словами, такі чеки видають на всіх автозаправних комплексах «БРСМ-Нафти» кожному клієнту після будь-якої транзакції. Відсканувавши код, можна перевірити, чи є чек у базі Державної податкової служби.

«У нас немає жодного „лівого“ чека, в чому нас звинувачують деякі недобросовісні особи», — написав Мельничук.

Він закликав голову податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, керівників фіскальної та податкової служб Вадима Мельника й Олексія Любченка не піддаватися на провокації та не ретранслювати неправдиву інформацію.

«Це шкодить вашій персональної репутації, а також репутації соціально відповідального бізнесу», — додав Мельничук.

Як раніше повідомлялося, «БРСМ-Нафта» ініціює загальнонаціональну перевірку якості палива найбільших мереж АЗС. У компанії висловили готовність оплатити аналіз за умови, що його проведуть незалежні автоексперти та лабораторії. За допомогою об'єктивного та неупередженого дослідження «БРСМ-Нафта» має намір довести, що її паливо відповідає всім стандартам і вимогам Євро 5.

Нагадаємо, останні тижні «БРСМ-Нафта» піддається інформаційній атаці, мета якої, на думку представників компанії, змусити підвищити ціни на паливо.

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