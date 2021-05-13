Бензин різко подорожчав: чи загрожує Україні дефіцит пального

Зростання цін на заправках, що відновилося з початку травня, поки не зупинилося. Так, за тиждень, з 5 квітня, літр бензину А-95 подорожчав у середньому на 49 копійок, дизельного палива — на 6 копійок, а ціна скрапленого газу не змінилася. Станом на 13 травня середня вартість бензину А-95 становить 29,34 грн за літр, дизпалива — 28,29 грн, скрапленого газу — 15,77 грн. Однак, схоже, загроза виникнення у травні дефіциту палива, як раніше прогнозували експерти, помітно знизилася. Але уряд вимагає від трейдерів офіційно декларувати прийдешні зміни вартості пального.

За словами експертів енергетичного ринку, основна причина подорожчання пального на АЗС — зростання світових цін на нафту та нафтопродукти. Так, з початку квітня по 7 травня світові ціни на нафту піднялися з 62 до 69 доларів за барель, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7−11%. У таких умовах дрібнооптові партії дизельного палива в Україні за той же період подорожчали на 10%, до 24,02 грн за літр, бензину — на 8%, до 26,56 грн за літр марки А-92, а також до 27,42 грн за літр марки А-95.

Щодо очікуваного у другій половині травня дефіциту дизпалива та скрапленого газу, то загроза минула у зв'язку зі зміною планів білоруських заводів і відновленням постачання скрапленого газу компанії «Роснєфть». Зокрема, Мозирський нафтопереробний завод переніс плановий ремонт, і постачання у травні триватиме на звичайному рівні. Крім того, у травні з'явилися пропозиції ресурсу «Роснєфті» від компанії SOCAR, яка стала наступником компанії Proton Energy, що припинила роботу в Україні. На думку експертів «Консалтингової групи «А-95», прогнозний імпорт цього палива у травні може скласти близько 120 тисяч тонн. При загальному балансі ринку скрапленого газу понад 170 тисяч тонн цих партій буде достатньо для задоволення попиту протягом місяця.

Однак уряд підготував новий сюрприз для вітчизняного паливного ринку, який з часом може позначитися на ціновій ситуації. З 12 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів України № 450, відповідно до якої запроваджується державне регулювання цін на пальне у період карантину. Згідно з цим документом, дизельне паливо та бензини марки А-92 і А-95 були додані до переліку соціально значущих товарів і товарів протиепідемічного призначення. Тепер автозаправні мережі при збільшенні цін на паливо на 1% і більше зобов'язані заздалегідь, за 20 днів, декларувати це підвищення у Держпродспоживслужбі.

«Реалізація проєкту постанови дозволить стабілізувати цінову ситуацію на ринку палива в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, що зумовлена коронавірусом SARS CoV-2», — йдеться в урядовій постанові.

Однак таке рішення викликало подив у операторів та експертів ринку. Ще на стадії його підготовки Нафтогазова асоціація України (НАУ) закликала уряд відмовитися від ідеї введення декларування зміни роздрібних цін на пальне, оскільки такий механізм буде порушувати принципи конкуренції на ринку.

Крім того, декларування роздрібних цін на нафтопродукти істотно зменшить можливості мереж АЗС враховувати такі змінні фактори на ринку, як закупівельні ціни, логістичні витрати, курси валют, і, відповідно, оперативно реагувати на них зміною роздрібних цін.

«Фактично створюється єдина електронна база, яка показує всю цінову ситуацію на ринку в усіх операторів нафтопродуктів, що дозволяє кожному оператору синхронізувати свою цінову політику та звести рівень конкуренції до нуля», — вважають фахівці НАУ.

Експерти також кажуть, що попереднє декларування цін може посилити позицію тіньових і нелегальних заправок, яким, на відміну від офіційних операторів паливного ринку, не потрібно подавати декларації.

«Ті, хто купує сумнівне пальне з міні-НПЗ, не платить акциз, ухиляється від податків, мають можливість тримати ціни на колонці нижче собівартості легального палива, — повідомив „ФАКТАМ“ директор Консалтингової групи» А-95 «Сергій Куюн. — Як показує наш ціновий моніторинг, таких станцій — близько половини ринку. Зрозуміло, їх продажі також перетікають у тінь, забираючи у легальних гравців виручку при незмінності витрат. У цих умовах легальні АЗС змушені підвищувати торгову націнку, щоб на меншій кількості проданих літрів покривати колишній обсяг витрат. Однак претензії та питання у Кабміну виключно до «білих» гравців паливного ринку, а не до тих, хто, нелегально продаючи «бодягу», фактично краде величезні гроші з держбюджету.

Що ж, тепер, мабуть, уряд буде отримувати від заправок кожного першого числа, а може, й частіше, повідомлення про можливе підвищення вартості літра пального, наприклад, на 10 гривень через кожні 20 днів. Але як це зменьшить колосальні збитки державі від тіньового паливного ринку, що розростається, незрозуміло", — підсумував експерт.

До речі, нагадаємо, що з 1 травня всі домогосподарства, які використовують природний газ, автоматично перевели на нові, річні тарифи. Вони будуть діяти протягом 12 місяців — з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. У різних регіонах тарифи помітно відрізняються та коливаються від 7,88 грн до 13,5 грн за кубометр без урахування вартості розподілу.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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