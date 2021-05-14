Група міжнародних компаній «Нусід» постраждала від недобросовісних дій українських підприємців на суму 20 млн грн. За цим договором «Нусід» поставила товар (насіння), а в якості оплати отримала тільки 23% від ціни, йдеться в статті delo.ua «Захистити своє. Як іноземний інвестор судиться з українським партнером за борги».

Як зазначається у матеріалі, 8 жовтня 2018 року було укладено договір № 07 / 2018 між компаніями ТОВ «Нусід Україна» та ТОВ «Агро Маркетинг Груп» (АМГ), предметом якого стали насіння сорго та соняшнику на майже 27 млн грн, які АМГ купувала у Нусід.

«Оплачувати товар домовилися в три етапи; перший платіж у сумі 6,7 млн грн було отримано, здійснення доставки товару, а далі події розвивалися за традиційним для України сценарієм, який і відлякує міжнародні компанії від інвестицій в нашу економіку. Платежі, які були заплановані на 2019 рік, не надійшли, а у вересні 2019 року АМГ змінила номінальних власників: компанію придбала іноземна фірма, а Посунько і Шацман були вилучені зі списку кінцевих бенефіціарів (власників). Власником стало британське партнерство з обмеженою відповідальністю „Олеон Капітал ЛП“. Нюанс у тому, що згідно з даними британського реєстру компаній, правом підпису там мав Антон Посунько», — йдеться в матеріалі «Дела».

Після чого, як пише автор, вже від імені «нових» власників нібито був поданий запит про реструктуризацію боргу: «Переговори тривали з лютого по червень 2020 року, і коли перший транш за планом реструктуризації так і не надійшов, компанія „Нусід“ звернулася в поліцію й суд».

У той же час, наголошується в публікації, нібито адвокат АМГ заявив, що договір купівлі-продажу за яким був поставлений товар, «ніколи не укладався (не підписувався) відповідачем», як і угода про реструктуризацію заборгованості від 29 липня 2020 року, хоча сам адвокат особисто брав участь як у процесі укладання угоди, так і в процесі переговорів про реструктуризацію боргу.

«З огляду на вищевикладене, „Нусід Україна“ вже звернулася в поліцію. Для них це вже справа честі: в компанії говорять, що правила гри повинні дотримуватися, інакше робота в Україні буде скомпрометована на міжнародному рівні», — йдеться в статті.

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