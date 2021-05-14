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Гроші

Іноземний інвестор судиться з українським партнером за борги у 20 мільйонів, — ЗМІ

21:17 14 травня 2021
насіння соняшника
Володимир ДОБРОВ, спеціально для «ФАКТІВ»

Група міжнародних компаній «Нусід» постраждала від недобросовісних дій українських підприємців на суму 20 млн грн. За цим договором «Нусід» поставила товар (насіння), а в якості оплати отримала тільки 23% від ціни, йдеться в статті delo.ua «Захистити своє. Як іноземний інвестор судиться з українським партнером за борги».

Як зазначається у матеріалі, 8 жовтня 2018 року було укладено договір № 07 / 2018 між компаніями ТОВ «Нусід Україна» та ТОВ «Агро Маркетинг Груп» (АМГ), предметом якого стали насіння сорго та соняшнику на майже 27 млн грн, які АМГ купувала у Нусід.

«Оплачувати товар домовилися в три етапи; перший платіж у сумі 6,7 млн грн було отримано, здійснення доставки товару, а далі події розвивалися за традиційним для України сценарієм, який і відлякує міжнародні компанії від інвестицій в нашу економіку. Платежі, які були заплановані на 2019 рік, не надійшли, а у вересні 2019 року АМГ змінила номінальних власників: компанію придбала іноземна фірма, а Посунько і Шацман були вилучені зі списку кінцевих бенефіціарів (власників). Власником стало британське партнерство з обмеженою відповідальністю „Олеон Капітал ЛП“. Нюанс у тому, що згідно з даними британського реєстру компаній, правом підпису там мав Антон Посунько», — йдеться в матеріалі «Дела».

Після чого, як пише автор, вже від імені «нових» власників нібито був поданий запит про реструктуризацію боргу: «Переговори тривали з лютого по червень 2020 року, і коли перший транш за планом реструктуризації так і не надійшов, компанія „Нусід“ звернулася в поліцію й суд».

У той же час, наголошується в публікації, нібито адвокат АМГ заявив, що договір купівлі-продажу за яким був поставлений товар, «ніколи не укладався (не підписувався) відповідачем», як і угода про реструктуризацію заборгованості від 29 липня 2020 року, хоча сам адвокат особисто брав участь як у процесі укладання угоди, так і в процесі переговорів про реструктуризацію боргу.

«З огляду на вищевикладене, „Нусід Україна вже звернулася в поліцію. Для них це вже справа честі: в компанії говорять, що правила гри повинні дотримуватися, інакше робота в Україні буде скомпрометована на міжнародному рівні», — йдеться в статті.

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