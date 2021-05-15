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З початку липня деяким українцям підвищать пенсію: кому чекати збільшення

10:25 15 травня 2021
Пенсія

З першого липня тим українцям, які не підпадали під індексацію в попередні роки, щомісячні виплати будуть збільшені на сто гривень. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

«З 1 липня на 100 грн, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019—2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн чоловік, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 грн», — сказала глава Мінсоцполітики.

Крім того, збільшаться виплати чорнобильцям і людям з інвалідністю.

«Ми зараз внесемо на уряд постанову про підвищення пенсій, мінімальних пенсійних виплат для інвалідів I групи. У людей немає стажу. Вони ж не винні, що за станом здоров'я не могли працювати, а у них, наприклад, стажу немає, щоб отримати більше 2000 грн. ми зараз їм піднімемо пенсію. У минулому році ми внесли в Раду законопроект, де пропонуємо на 40% підвищити пенсії ліквідаторам на ЧАЕС з інвалідністю. Крім того, вчора я підписала в уряд законопроект про підвищення мінімальних пенсійних виплат для чорнобильців, вони збільшуються в два рази», — повідомила Лазебная.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» міністр соціальної політики в 2016—2019 роках Андрій Рева розповів, до чого призведе введення в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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