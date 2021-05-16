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Гроші

Держрегулювання цін на пальне: WOG і ОККО призупинили продаж преміального бензину та дизелю

15:28 16 травня 2021
АЗС

Українські мережі продажу пального WOG і ОККО призупинили продаж палива підвищеної якості. Причиною стало запровадження Кабміном граничного рівня торговельної надбавки до середньої ціни бензину і дизпалива. Про це компанії повідомили у соцмережах.

Так, призупинено, зокрема, реалізацію палива PULLS 95 і PULLS Diesel на АЗС ОККО, та палива 95 Mustang і ДТ+Mustang на АЗС WOG.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України своєю постановою в березні 2021 року запровадив на час карантину державне регулювання роздрібних цін на бензин А-92, А-95 і дизельне пальне, що реалізується на АЗС шляхом декларування їх збільшення.

Цього тижня вступила в силу постанова, що передбачає граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр і бензину — не вище ніж 5 грн/літр.

Як писали «ФАКТИ», в Україні останнім часом подорожчав бензин. Про поточну ситуацію на ринку пального читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: Бензин різко подорожчав: чи загрожує Україні дефіцит пального.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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