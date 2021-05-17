Коли й на скільки подорожчають опалення та гаряча вода



Українці поступово звикають до нових річних тарифів на газ , які були введені усіма постачальниками блакитного палива з 1 травня. Однак на початку травня відбулася ще одна подія, здатна сильно вплинути на ринок газу і житлово-комунальних послуг. 1 травня завершився термін дії режиму ПСО (покладання спеціальних зобов'язань) для підприємств теплокомуненерго. Цей режим дозволяв комунальникам купувати за пільговими цінами газ, який використовується для опалення та гарячого водопостачання. Однак із-за хаосу та плутанини, що виникли на ринку, Кабінет Міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань на ринку газу на 20 днів у частині постачання газу підприємствам теплокомуненерго. Цей термін добігає кінця, а значить, понад 4 тисяч підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), які забезпечують населення України теплом і гарячою водою, будуть змушені купувати газ на нових умовах і за ринковими цінами. Не важко здогадатися, що це призведе до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Можливо, режим ПСО буде продовжений і далі»

«Метою впровадження ПСО, тобто покладання спеціальних зобов'язань, було постачання газу населенню і підприємствам теплокомуненерго за пільговою ціною, — повідомив» ФАКТАМ «незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Протягом кількох років «Нафтогаз» поставляв газ за ціною нижче, ніж імпортна ціна, включаючи всі супутні витрати. Але під тиском МВФ і Світового банку було здійснено перехід до ринкового механізму формування ціни на газ. У серпні 2020 року було скасовано режим ПСО при постачанні газу населенню. При цьому до 1 травня 2021 року було продовжено режим ПСО для підприємств теплокомуненерго. Таке рішення було продиктовано необхідністю пройти опалювальний сезон без істотного зростання тарифів на опалення та гарячу воду.

Впровадження ринку газу призвело до різкого зростання тарифів і протестам населення. Тому уряд був змушений повернутися до регулювання тарифів на період опалювального сезону. Зараз, коли опалювальний сезон завершився, знову постало питання про перехід на ринкові ціни на газ. Правда, пам'ятаючи гіркий досвід минулого року, уряд вирішив запровадити річні тарифи, щоб уникнути різкого зростання цін взимку. Також поки не поспішають скасовувати ПСО і для теплокомуненерго. Так, режим продовжений на 20 днів, цілком можливо, буде продовжено і надалі. Причиною продовження є проблема врегулювання боргів підприємств теплокомуненерго перед «Нафтогазом».

У нинішніх умовах людей хвилює питання, чи означає скасування режиму ПСО, що кілька тисяч підприємств теплокомуненерго формально позбавляються можливості отримувати газ?

«Як і очікувалося, 30 квітня Кабмін прийняв постанову, якою продовжив дію ПСО для підприємств ТКЕ до 20 травня, — розповів «ФАКТАМ» заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник. — На своєму сайті НАК «Нафтогаз» вже опублікував новину про те, що були підписані річні контракти на поставку природного газу з ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», і в недалекому майбутньому ми будемо спостерігати ще сотні таких «змін постачальника».

Однак при наявному обмеженні в правилах постачання газу перехід від чинного постачальника до нового буде неможливий через наявність у підприємств ТКЕ боргів перед НАК «Нафтогаз України». А з заборгованістю в десятки мільярдів гривень однією тільки пені і штрафних санкцій, велика ймовірність, що підприємства теплокомуненерго залишаться на постачанні газу від НАК «Нафтогаз» ще на невизначений термін.

Формально, якщо 20 травня дію ПСО-умов буде остаточно скасовано, то можливість постачання газу за договорами попередніх редакцій виключається. Старі договори були укладені «на умовах постачання ПСО». Якщо термін дії механізму ПСО не буде продовжений, то відповідно ці договори припинять свою дію.

До 20 травня підприємства ТКЕ повинні укласти нові контракти на поставку природного газу на умовах ГК «Нафтогаз Трейдинг», тільки тепер за комерційною ціною, яка вже виросла в порівнянні з квітнем на 6% і становить 8325 грн за тисячу кубометрів, з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування. У даній ситуації питання укладення договорів лягають на підприємства теплокомуненерго.

Хочу зазначити, що питання з постачанням газу підприємствам ТКЕ може бути вирішене дуже просто — відкриттям ринку природного газу для виробників теплової енергії. Відкриття ринку надасть можливість вибору постачальника і найбільш вигідних умов контрактів для кожного конкретного підприємства теплокомуненерго. Нагадаємо, що при відкритті ринку природного газу для населення НКРЕКУ внесла зміни в правила постачання і дозволила побутовим споживачам з боргами переходити до нового постачальника. Було б логічно такі ж правила дзеркально розширити і на підприємства ТКЕ, оскільки в кінцевому підсумку їх послуга надається все тому ж споживачеві — населенню".

На думку представників галузі, головною проблемою залишаються борги підприємств теплокомуненерго перед постачальниками газу.

«Відповідно до Закону України „Про ринок природного газу“ вільний ринок в сфері газопостачання оголошений з 2015 року, — повідомив „ФАКТАМ“ голова правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Минкович. — Однак існувала перешкода: переходити до будь-якого постачальника газу можна було тільки за умови проведення повного розрахунку за спожитий газ з чинним постачальником. Тому, з огляду на заборгованість перед НАК „Нафтогаз України“, підприємства ТКЕ змушені були працювати з компанією в режимі ПСО. На сьогоднішній момент НАК „Нафтогаз України“ дає можливість укласти договори реструктуризації заборгованості, укласти новий контракт на поставку газу з будь-яким постачальником і почати роботу з нуля. Зараз у всіх сферах діяльності працюють механізми вільного ринку, в тому числі у виробництві, розподілі та постачанні електроенергії, і ці механізми дозволяють всім підприємствам здійснювати свою діяльність».

«Чинні тарифи й так досить високі — у порівнянні з реальними доходами населення»

Однак, якщо підприємства ТКЕ переукладуть договори на постачання газу на ринкових умовах, вартість опалення та гарячого водопостачання для населення, швидше за все, виросте. Хоча тут думки експертів розділилися.

«Скасування режиму ПСО і подорожчання газу призведуть до зростання тарифів на опалення й гарячу воду на 30−40%, що призведе до подальшого зубожіння населення та зростанню заборгованості, — впевнений Олександр Хмелевський. — Не виключено, що для того, щоб уникнути значного зростання тарифів, режим ПСО буде відновлено в опалювальний сезон, або підприємства теплокомуненерго укладуть договори на поставку газу на умовах річного тарифу, який зараз пропонують постачальники. Це декілька загальмує зростання тарифів, але повністю його уникнути не вдасться. Єдиним спосіб, який дозволив би забезпечити стабільні ціни на газ і тарифи на тепло, це відмова від ринку газу і повернення до повного державного регулювання тарифів. Без державного субсидування тарифів ні підприємства, ні населення не зможуть їх оплачувати. Ігри в ринок закінчаться борговою кризою і банкрутством підприємств».

Представники підприємств теплокомуненерго сподіваються, що тарифи на тепло і гарячу воду все ж вдасться утримати від різкого зльоту.

«У тарифах на опалення та гаряче водопостачання вартість палива складає від 50% до 80%, — зазначив Олександр Минкович. — Нині діючі тарифи й так досить високі — у порівнянні з реальними доходами населення. Тому навряд чи варто очікувати значного підвищення тарифів. Але наявні тарифи повинні відображати реальні витрати підприємств теплокомуненерго.

На жаль, питання теплопостачання заполітизоване з боку місцевих органів влади. У політичних цілях не підвищуються тарифи до обґрунтованих величин, що призводить до боргів підприємств теплокомуненерго, проблемам із забезпеченням їх паливом. Прийшов час усвідомити, що працювати потрібно по-новому. Потрібно надавати якісні послуги, але й оплачуватися вони повинні на 100%, як й інші товари та послуги. Так, це болісно, але цей процес необхідний. Україна взяла на себе ряд зобов'язань по переходу до вільного ринку, і всі повинні це розуміти і приймати. Так працює весь світ, і ми не виняток. І чим раніше ми виконаємо цей перехід, тим ефективніше буде робота і менше супутніх проблем", — підсумував Олександр Минкович.

Варто нагадати, що з 1 травня стартувала чергова масштабна перевірка всіх одержувачів державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Але на цей раз багатьом українцям може бути відмовлено в подальшій державній допомозі, оскільки уряд істотно посилив вимоги до претендентів і одержувачів. Зокрема, приводом для позбавлення субсидії може стати наявність певної суми на депозитному рахунку, а також покупка або продаж валюти.

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