Обвал цін на заправках: чому подешевшало пальне і що буде далі

Якщо минулого тижня ціни на автозаправках стрімко зростали, то новий тиждень почався з обвалу вартості бензину і дизельного пального. Однак сталося це зовсім не через надлишок пального або різке здешевлення нафти. Влада раптом вирішила пригадати минулі кризові часи та ввела державне регулювання роздрібних цін на нафтопродукти. В першу чергу це боляче вдарило по преміальних, дорогих мережах АЗС. А ось всіляких напівлегальних або зовсім незаконних продавців пального грізні урядові обмеження не торкнуться, адже вони й так торгують, ухиляючись від податків, і тому утримують нижчі ціни. Так що ж відбувається з цінами на заправках і чи дійсно введення держрегулювання вигідно державі та населенню?

15−16 травня більшість роздрібних мереж АЗС повністю зупинили продаж преміумпального

14 травня Кабінет міністрів несподівано прийняв постанову, якою вводиться державне регулювання цін на пальне. Зокрема, внесені зміни до урядової постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року, згідно з якою на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр. При цьому середня вартість дизпального і бензину, що включає податкові та митні платежі, повинна розраховуватися на підставі даних за попередній календарний місяць або декаду. Проводити розрахунки уряд зобов'язав НАК «Нафтогаз України», який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство буде публікувати середні ціни одного літра дизпального і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна літра дизельного пального на травень, з урахуванням граничної націнки, повинна становити не вище 27,89 грн, а бензинів — 30,22 грн.

Внаслідок протягом 15−16 травня більшість роздрібних мереж АЗС повністю зупинили реалізацію преміумпального, ціни на яке перевищувало середню ціну бензинів з урахуванням граничної націнки. Також за минулі вихідні роздрібні мережі відкоригували ціни на пальне на виконання урядової постанови про встановлення максимальної торговельної націнки.

Зокрема, на WOG і ОККО літр бензину марки А-92 подешевшав на 1,24 грн, до 29,75 грн, літр бензину А-95 — на 1,77 грн, до 30,22 грн, літр дизельного пального — на 2, 1 грн, до 27,89 грн. SOCAR опустив ціну бензинів на 1,29−2,06 грн за літр. У мережі KLO літр бензину А-92 подешевшав на 2,6 грн, до 27,79 грн, бензину А-95 — на 1 грн, до 29,99 грн, а дизпального — на 1,5 грн, до 27,89 грн. В цілому по країні, з 13 травня літр бензину А-95 подешевшав в середньому на 33 копійки, дизельного пального — на 90 копійок, а ціна скрапленого газу не змінилася.

Станом на 17 травня середня вартість бензину А-95 становила 29,01 грн за літр, дизпального — 27,39 грн, скрапленого газу — 15,76 грн.

Цікаво, що вже в неділю, 16 травня, уряд терміново розіслав уточнення і роз'яснення до раніше прийнятої постанови. Зокрема, в Мінекономіки відзначили, що дія постанови поширюється тільки на автомобільні бензини і дизпальне, які включені до переліку товарів протиепідемічного призначення, що мають істотне соціальне значення, а саме на бензини марки А-92, А-95 і дизельне пальне.

«Під установку максимальної торговельної надбавки не підпадає „брендове преміальне“ пальне з поліпшеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонують на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне», — йдеться в роз'ясненні міністерства.

Однак це роз'яснення, та й сама постанова про введення державного регулювання цін на пальне, викликає чимало нарікань і зауважень як в експертів, так і у простих автомобілістів. Адже багатий життєвий досвід підказує, що, як тільки держава починає щось регулювати або контролювати, це щось дорожчає або зовсім зникає з продажу.

«Держава підштовхує в тінь легальний бізнес, що втратив можливість чесно конкурувати»

Чи не вийде з бензином та дизпальним так, як колись з гречкою, і до чого варто готуватися українцям після введення обмежень на вартість пального?

«Поки ніяких різких та кардинальних змін на ринку пального не очікується, — повідомив «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Оператори мереж АЗС намагаються адаптуватися до нових реалій, в яких опинилися після введення держрегулювання цін на пальне. Зараз йде формування цін на заправках відповідно до рекомендацій уряду. Це якщо говорити про короткострокову перспективу.

Але якщо розглядати перспективу на найближчий місяць-два, то введення держрегулювання запустить масу деструктивних процесів. Адже фактично своєю постановою уряд убив чесну конкуренцію на вітчизняному ринку пального. Всім сказано торгувати по одній ціні. Для операторів ринку, що працюють легально, втрачений сенс вкладати кошти в розвиток своїх мереж, в поліпшення сервісу, в підвищення конкурентності. У нинішніх реаліях перше, що зроблять мережі АЗС, які торгували дорогим пальним преміумкласу, це скоротять частину персоналу. Адже держава не дозволяє заробляти достатньо, щоб підтримувати високий рівень сервісу і платити зарплати людям, що забезпечують цей сервіс. Для роботи в нових умовах зрівнялівки не потрібно стільки персоналу на заправках.

Але є ще одна дуже сумна перспектива. Я впевнений, що незабаром багато оператори ринку пального, що легально працюють, замисляться над тим, як їм зберегти прибутковість бізнесу завдяки якимось податковим оптимізаціям. По суті, держава підштовхує в тінь легальний бізнес, що втратив можливість чесно конкурувати. Це при тому, що зараз вже більш ніж половина ринку пального тою чи іншою мірою знаходиться в тіні. А тепер цей обсяг ще збільшиться.

Та й сама доцільність розрахунку рекомендованих цін у тому вигляді, в якому він введений урядом, викликає подив. Ми провели розрахунки відповідно до урядових рекомендацій, і виявилося, що переважна більшість, а саме 90% українських АЗС, у 2021 році відповідало озвученим критеріям Мінекономіки.

Так, за урядовою методикою, середня розрахункова ціна літра бензину А-95 склала б 28,4 грн, а дизельного пального — 27,4 грн. При цьому фактичний середній рівень роздрібних цін в 2021 році склав 27,4 грн і 26,8 грн відповідно. Таким чином, середні значення ринку перебували нижче рівнів, запропонованих Мінекономіки.

Так, на деяких заправках, а це близько 10% від загальної їх кількості, преміальне пальне продавалося дорожче. Але так працює будь-який ринок, — є товар різного класу, і споживачі мали можливість вибирати постачальника пального в широкому ціновому діапазоні. Адже чимало людей віддають перевагу товарам преміумсегменту, і вони можуть собі це дозволити.

Так, у понеділок, 17 травня, Мінекономіки похапцем розіслало уточнення до постанови, що під встановлення максимальної торговельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з поліпшеними показниками якості, позначення якого включає певну торгову марку, що пропоноване на автозаправних станціях для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне. Але це все відписки та спроби якось виправити всю безглуздість постанови.

З уточнення можна зробити висновок, що уряд дозволяє продавати без цінових обмежень будь-яке фірмове пальне. Тобто досить придумати свою назву для бензину, щоб продавати його за ринковою ціною і вийти з-під держрегулювання. Так зараз всі заправки назвуть бензин і дизпальне якимись іменами і повністю нівелюють урядові обмеження. Але ж це не так.

Зокрема, в постанові однозначно йдеться про бензин А-95. А значить, всі фірмові бензини насамперед є бензинами марки А-95, а вже потім фірмовими. Так, зараз в уряді намагаються якось згладити всю безглуздість постанови, заспокоїти ринок, публікуючи якісь настільки ж безглузді роз'яснення. Але незабаром ситуація може змінитися, і будь-який перевіряльник, прийшовши на АЗС, пред'явить претензію: чому бензин А-95, наприклад «особливий», дорожче звичайного, адже він в першу чергу бензин, що відповідає технічним характеристикам марки А-95, а значить, за постановою є соціально значущим товаром і підлягає держрегулюванню!

Тому патову ситуацію, що склалася, відписками не виправити, це тільки ще глибше буде заганяти ринок в глухий кут. Потрібно внести кардинальні і чіткі зміни до тексту постанови. А ще краще — зовсім її скасувати, бо доцільності у запровадженні державного регулювання українського ринку пального, що стабільно і злагоджено працював, я не бачу", — підсумував Сергій Куюн.

Варто нагадати, що раніше експерти та учасники ринку пального прогнозували виникнення на АЗС дефіциту дизпального та зрідженого газу. Однак ця загроза звелася до мінімуму після відновлення імпортного постачання цих видів пального.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter