В Україні викрили схему нелегального імпорту розчинників з Білорусі та Росії на 100 млн грн, які ввозяться без акцизу, під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості. Про це повідомив сайт enkorr.ua.

«БРСМ-Нафта» і ТОВ «Пром Хім» нібито стали найбільшими одержувачами октанопідвищувальних компонентів для бензину, які ввозять під виглядом розчинників для лакофарбової промисловості. У січні-квітні 2021 року їх ввезли в Україну з Росії і Білорусі вдвічі більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", — йдеться в повідомленні enkorr.ua .

Як повідомляється, були вилучені метиловий спирт і хімічні добавки, а також виготовлені з них паливно-мастильні матеріали загальним обсягом понад 1000 тонн.

«Вивчення складу даної групи розчинників показує, що вони є сумішшю октанопідвищувальних компонентів, що використовуються при кустарному виробництві бензинів, — МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілола, бутилового спирту і т. д. Однак якщо дані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за „бензиновою“ ставкою 213 євро / 1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних», — пише enkorr.ua .

За інформацією «Енергетичного кореспондента», вперше про схему поставок розчинників стало відомо у лютому 2021 року, і з того часу розв'язати проблему цього безподаткового імпорту обіцяли у ВР і Кабміні шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу, однак даний законопроєкт поки навіть не зареєстрований у парламенті.

Фото СБУ

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