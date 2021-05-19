Курси долара та євро продовжують знижуватися: експерти дали прогноз

Якщо на початку травня гривня зміцнювалася тільки стосовно долара, то тепер дешевшає і європейська валюта. З 12 травня долар подешевшав на 24 копійки, євро — на 14 копійок. У середу, 19 травня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,43 грн за долар і 33,53 грн за євро. Таке співвідношення гривні до долара останній раз спостерігалося в кінці літа минулого року. На готівковому валютному ринку гривня також зміцнилася на 5−20 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,34 грн, купити — по 27,54 грн; євро — здати по 33,23 грн, купити — по 33,60 грн. Думки експертів про подальший курс гривні відрізняються кардинально. Так чого нам чекати, зростання або зниження курсів долара і євро до гривні?

— За минулий тиждень курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7−1,2%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,76 грн до 27,43 грн (-1,2%). Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,59−27,61 грн до 27,41−27,43 грн (-0,7%). Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,59−27,78 грн до 27,39−27,57 грн (-0,7% - -0,8%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,2−27,4 грн, — вважає Вадим Іосуб.

Проте є думка, що вартість долара і євро, навпаки, піде вгору.

— У вівторок гривня до долара США помітно зміцнилася, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок знову не вийшов, і коли стало остаточно ясно, що він не з'явиться, покупці активізувалися. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,43 грн, євро до гривні зміцнився до позначки 33,49 грн.

Водночас Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24 і 36 місяців; 24 місяці — в доларах і 12 місяців — в євро. До держбюджету було залучено 14,16 млрд грн. Це помітно більше, ніж минулого вівторка. Середньозважена дохідність по тримісячних і річних паперах скоротилася. Мінфін України вперше за довгий час запропонував бонди в іноземних валютах. Нерезиденти скоротили свої портфелі в ОВДП на 100 млн грн — до 94,24 млрд. Це дуже негативна тенденція, яка загрожує гривні девальвацією.

Сезон податкових платежів в український бюджет в розпалі. Експортери активно купують гривню на міжбанку. Але як тільки вони отримають відшкодування ПДВ, пропозиція іноземних валют на ринку істотно знизиться і це призведе до ослаблення гривні.

У разі подальшого зміцнення національної валюти Нацбанк все ж вийде на міжбанк з покупками. Вважаю, що до кінця тижня гривня до долара впаде до рівня 27,65 грн. Єдина європейська валюта, судячи з усього, продовжить зростання до позначки 33,55 грн, — прогнозує Андрій Гойлов.

До речі, в останні дні стався різкий обвал цін на автозаправках. Але це пов'язано не зі зміцненням національної валюти, а з введенням державного регулювання вартості бензину і дизпального. До закінчення карантину бензини марки А-92, А-95 і дизельне пальне включені до переліку товарів протиепідемічного призначення, що мають істотну соціальну значущість.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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