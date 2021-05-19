Всі українці, які одержували субсидію, зобов'язані заново подати документи на її оформлення

З 1 травня в Україні змінилися правила надання субсидій, у зв'язку з чим стартувала чергова масштабна перевірка всіх одержувачів державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, всі люди, які оформили субсидію раніше, тепер зобов'язані заново подавати документи та підтверджувати своє право на отримання допомоги. Розберімося, хто і за яких умов тепер зможе розраховувати на субсидію.

Субсидії позбавлять за покупку або продаж валюти на суму понад 50 тисяч гривень

Для початку варто нагадати, що, за даними Міністерства соціальної політики України, тепер громадян позбавлять субсидій у разі:

покупки квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень протягом року, що передує року звернення за субсидією);

наявності депозиту понад 56 тисяч 750 гривень;

покупки-продажу валюти та банківських металів протягом року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

якщо субсидіант не повернув надмірно перераховану субсидію;

наявності авто, якому менш ніж 5 років з дати випуску;

якщо в родині більше одного автомобіля, якому менш ніж 15 років з дати випуску;

субсидіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

Як заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, зміни в програмі житлових субсидій, які були внесені з 1 травня, пов'язані з необхідністю забезпечення адресного підходу до надання субсидій громадянам відповідно до їх майнового і матеріального стану. Ці зміни ґрунтуються на результатах проведення верифікації Міністерством фінансів.

«Для громадян переглянутий порядок обліку окремих витрат, які одноразово досягають 50 тис. грн і більше, — зазначив Віталій Музиченко. — Це, зокрема, покупка робіт, товарів і послуг будь-яких, крім оплати комунальних і медичних послуг, навчання тощо. Ці витрати не враховуються при призначенні субсидії. Також передбачено врахування інформації про здійснені внески в статутні капітали організацій, купівлю корпоративних прав, дорогих речей — рухомого і нерухомого майна на суму понад 50 тис. грн одноразово.

За даними верифікації, є випадки, коли люди, оформивши житлову субсидію, тут же здійснюють купівлю валюти на мільйон гривень одномоментно або недешевих транспортних засобів по 500−800 тисяч гривень", — підкреслив заступник міністра.

На переоформлення житлових субсидій дається 5 місяців, аж до початку нового опалювального сезону

За словами чиновника, принциповим положенням нових правил призначення субсидій є завершення процесу їх монетизації.

«З 2019 року було розпочато цей процес, і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалась в грошовій формі, але двома різними механізмами: перший — це готівкові виплати, які у нас отримували майже 95% субсидіантів, і близько 5%, що становить 160 тис. домогосподарств, отримували її в грошовій безготівковій формі шляхом зарахування на рахунок в «Ощадбанку», а банк вже проводив розрахунки з підприємствами, — повідомив Віталій Музиченко. — І ось з 1 травня поточного року цей процес завершується, і тепер все субсидії будуть виплачуватися громадянам виключно в готівковій формі.

Це дасть можливість громадянам оперативно управляти цими засобами, і після оплати комунальних послуг залишок коштів вони зможуть отримати та розпоряджатися ними відразу в цьому ж місяці, а не чекати завершення наступного опалювального сезону. Крім того, хочу підкреслити, що громадяни, які користувалися безготівковою субсидією в минулому опалювальному сезоні, до грудня поточного року зможуть отримати відповідні кошти. Зокрема, користувачам, які мають відкриті рахунки в «Ощадбанку», вже зараз зарахують ці кошти. Тим же, у кого немає рахунків, потрібно буде їх відкрити, і вони зможуть отримати зекономлені протягом минулого опалювального сезону кошти субсидій для їх використання вже на власні потреби", — зазначив чиновник.

Ще одним важливим нововведенням стала необхідність повторної подачі документів для призначення субсидії. Однак, в Мінсоцполітики вважають, що проблем і ажіотажу не буде, оскільки на переоформлення житлових субсидій дається 5 місяців, аж до початку нового опалювального сезону. При цьому, незалежно від місяця подання заяви, субсидія буде призначена за всі 5 місяців, включаючи травень.

Для переоформлення житлової субсидії одержувачу необхідно звернутися в центри надання адміністративних послуг або безпосередньо в структурні підрозділи з питань соціального захисту населення райдержадміністрацій. Також можна надіслати заповнені бланки поштою на адресу органу соціального захисту населення або скористатися електронним сервісом, який розміщений на офіційному вебсайті Мінсоцполітики.

Бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного сайту Мінсоцполітики для надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою до органів соціального захисту населення або посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

У зв'язку з тривалим терміном подачі документів і різноманітністю способів оформлення державної допомоги Мінсоцполітики закликає всіх одержувачів житлових субсидій не панікувати і не створювати черг в органи соціального захисту.

Варто відзначити, що в наступному опалювальному сезоні кількість людей, які потребують субсидії, може істотно зрости. Справа в тому, що закінчився термін дії режиму ПСО, тобто покладання спеціальних зобов'язань при закупівлі газу, для підприємств теплокомуненерго. А це означає, що газ для опалення та гарячого водопостачання буде закуповуватися за ринковими цінами. На думку експертів, восени тарифи на опалення та гарячу воду зростуть на 30−40%.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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