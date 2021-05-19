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Гроші

Декілька квартир та депозит на 100 тисяч: в уряді пояснили, чи можна отримати субсидію

14:32 19 травня 2021
пенсіонери

Після введення нових правил отримання українцями субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, Кабмін вніс в них деякі корективи.

«Нові зміни дозволяють перепризначати субсидії без подання відповідної заяви», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який відзначив, що з цього правила є винятки і додав, що верифікація субсидій триває.

«Нові зміни стосуватимуться питання декількох об'єктів житла. Якщо у вас є 3−4 квартири у Києві, то субсидію вам не призначать. Якщо у вас є квартира у місті та будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу», — зазначив він.

За словами прем'єра, претендувати на субсидію може людина, у якої на депозиті знаходиться до 100 тисяч гривень.

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Фото: https://ua.depositphotos.com .

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