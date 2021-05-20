Бізнесмен Сергій Тарута наймав колекторську структуру «За справедливість», щоб вибити борги зі свого бізнес-партнера, співвласника «ІСД» і гендиректора корпорації Олега Мкртчана, який був засуджений у 2019 році Московським міським судом на дев'ять років колонії загального режиму після того, як Тарута дав показання проти нього слідчим органам РФ. Про це син бізнесмена Едуард Мкртчан розповів в інтерв'ю «Економічній правді».

«Навіть організація з чеченським корінням „За справедливість“ тоді змушена була визнати, що ніяких боргів немає», — заявив син засудженого бізнесмена в інтерв'ю.

Як зазначив Едуард Мкртчан в інтерв'ю «Економічній правді», у листопаді 2015 року Сергій Тарута уклав угоду з колекторською організацією «За справедливість» з чеченським корінням і озброєними людьми, що передбачала стягнення з Олега Мкртчана нібито існуючого боргу на суму 281 млн доларів, проте після детальних пояснень озброєні колектори визнали, що ніякого боргу немає.



«До суду в Лондоні Сергій Олексійович найняв організацію „За справедливість“. Це колекторська структура, яка займається вибиванням боргів. Тарута залучив її, щоб вони впливали на мого батька», — розповів Едуард Мкртчан в інтерв'ю «Економічній правді». — У мене є підтвердження, що Сергій Олексійович 18 листопада 2015 року уклав з ними угоду з вибивання боргу у батька. Документ підписаний на суму 281 мільйон доларів.

Едуард Мкртчан в інтерв'ю зазначив, що «в пресі організація «За справедливість» описана як агресивне колекторське агентство.

«У матеріалах Високого суду Англії вказується, що Тарута напевно знав про репутацію організації „За справедливість“ і тим не менш найняв цих людей для залякування батька. Тарута це заперечував, але я не можу визнати, що він говорив правду. В англійському суді Тарута не зміг задовільно пояснити причини свого рішення про притягнення цієї організації», — цитує бізнесмена «Економічна правда».

Мкртчан також розповів, як саме «За справедливість» працювала з його батьком.

«У них з батьком було кілька зустрічей. Я знаю про дві такі зустрічі: в листопаді 2015 року та в лютому 2016 року. Я був присутній на другій. Також на цій другій зустрічі був присутній особисто Тарута. Силового тиску на батька не було, але моральний тиск на сім'ю був… Вони, з одного боку, вели себе цивілізовано, а з іншого — всі озброєні. На другій зустрічі, на якій я був, батько дав докладне пояснення по кожному з пред'явлених йому пунктів. У підсумку „За справедливість“ визнали, що боргу не існує, а баланс взаємних вимог дорівнює нулю», — підкреслив Мкртчан в інтерв'ю «Економічній правді».

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