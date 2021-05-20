Опалення та гаряча вода за ринковими цінами: що це означає та в що обернеться

Від самого початку травня на ринку газу для побутових споживачів відбуваються кардинальні зміни. Спершу уряд автоматично перевів усе населення на річні газові тарифи, які діють з 1 травня. А тепер і підприємства теплокомуненерго, які забезпечують населення опаленням і гарячою водою, позбулися пільгового режиму закупівлі газу. А це означає, що людям потрібно вже зараз готуватися до подорожчання житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що 1 травня завершився термін дії режиму ПСО, тобто покладання спеціальних зобов'язань, для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Цей режим дозволяв комунальникам купувати за пільговими цінами газ, який використовується для опалення та гарячого водопостачання. Однак, бачачи хаос і плутанину на ринку, Кабінет Міністрів України продовжив до 20 травня дію режиму покладання спеціальних зобов'язань на ринку газу в частині поставок газу підприємствам ТКЕ. Багато хто з експертів, і у першу чергу представники підприємств теплокоммуненего, сподівалися, що режим ПСО буде подовжено і після 20 травня, але так не сталося.

«З 20 травня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує „Нафтогаз“ продавати їм блакитне паливо за фіксованою ціною, — заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль. — Це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу. Тепер усі теплокомуненерго, більшість з яких належать місцевій владі, будуть укладати контракти з газопостачальними компаніями самостійно. На найкращих умовах, які будуть на ринку».

Варто зазначити, що головною проблемою при скасуванні режиму ПСО експерти називають великі борги підприємств теплокомуненерго постачальникам газу, що може ускладнити перехід на нові контракти. Зокрема, в Міжгалузевій асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» вже заявили про необхідність якнайшвидшої реструктрізації боргів підприємств теплоенергетики, які виникли через економічно необґрунтовані тарифи.

«За умови існуючого обмеження у правилах постачання газу перехід від чинного постачальника до нового буде неможливий через наявність у підприємств ТКЕ боргів перед НАК «Нафтогаз України», — розповів «ФАКТАМ» заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів Олександр Пасічник. — А з існуючою заборгованістю у десятки мільярдів гривень лише пені та штрафних санкцій велика ймовірність, що підприємства теплокомуненерго залишаться на постачанні газу від НАК «Нафтогаз» ще на невизначений термін.

Формально тепер можливість постачання газу за договорами попередніх редакцій виключається. Старі договори були укладені «на умовах постачання ПСО» і припинять свою дію.

Підприємства ТКЕ повинні укласти нові контракти на постачання природного газу на умовах ГК «Нафтогаз Трейдинг», тільки тепер — за комерційною ціною, яка вже зросла з квітня на 6% і становить 8 325 грн за тисячу кубометрів, з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування. У цій ситуації питання укладення договорів лягають на підприємства теплокомуненерго.

Хочу зазначити, що питання з постачання газу підприємствам ТКЕ може бути вирішене дуже просто — відкриттям ринку природного газу для виробників теплової енергії. Відкриття ринку надасть можливість вибору постачальника та найбільш вигідних умов контрактів для кожного конкретного підприємства теплокомуненерго. Нагадаємо, що при відкритті ринку природного газу для населення НКРЕКУ внесла зміни в правила постачання та дозволила побутовим споживачам з боргами переходити до нового постачальника. Було б логічно такі ж правила дзеркально позширити й на підприємства ТКЕ, оскільки в кінцевому підсумку їх послуга надається тому ж споживачеві — населенню", — підсумував Олександр Пасічник.

Варто зазначити, що вартість газу в Європі б'є рекорди, що може відбитися на українцях. Адже ціни для споживачів в Україні прив'язані до вартості палива на європейських хабах. За даними Мінекономіки, середня вартість імпортного газу за квітень склала 7 178,32 грн, або 256,7 долара за тисячу кубометрів.

У порівнянні з ціною у березні вартість зросла на 22,5% в доларах і на 23,3% в гривнях. Це найвища ціна імпортного газу за останні два роки. Вищою вона була у березні 2019 року і досягала 263,1 долара за тисячу кубометрів.

Експерти прогнозують, що після скасування режиму ПСО для підприємств ТКЕ вартість комунальних послуг може різко піти вгору.

«Скасування режиму ПСО й подорожчання газу призведуть до зростання тарифів на опалення та гарячу воду на 30−40%, що призведе до подальшого зубожіння населення та збільшення заборгованості, — повідомив „ФАКТАМ“ незалежний експерт кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. — Не виключено, що для того, щоб уникнути значного зростання тарифів, режим ПСО буде відновлено в опалювальний сезон, або підприємства теплокомуненерго укладуть договори на постачання газу на умовах річного тарифу, який зараз пропонують постачальники. Це дещо загальмує зростання тарифів, але повністю його уникнути не вдасться. Єдиний спосіб, який дозволив би забезпечити стабільні ціни на газ і тарифи на тепло, — це відмова від ринку газу та повернення до повного державного регулювання тарифів. Без державного субсидування тарифів ні підприємства, ні населення не зможуть по них платити. Ігри в ринок закінчаться борговою кризою та банкрутством підприємств».

Варто нагадати, що з 1 травня стартувала чергова масштабна перевірка всіх одержувачів державних субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Але в цей раз багатьом українцям може бути відмовлено у подальшій державній допомозі, оскільки уряд істотно посилив вимоги до претендентів і одержувачів. Зокрема, приводом для позбавлення субсидії може стати наявність певної суми на депозитному рахунку, а також купівля або продаж валюти. Крім того, тепер усі одержувачі субсидій зобов'язані до початку опалювального сезону повторно подати пакет документів, необхідних для призначення державної допомоги.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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