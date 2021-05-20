В «Агро Газ Трейдинг» заявляють про незаконні слідчі дії фіскалів

ТОВ «Агро Газ Трейдинг» (АГТ. — Авт.), яке є постачальником давальницької сировини для Одеського припортового заводу, заявляє про фабрикацію Державною фіскальною службою проти нього кримінальної справи за звинуваченням в ухиленні від сплати податків. У компанії підкреслюють, що доказова база слідства — зібрані в мережі інтернет-спекуляції. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Агро Газ Трейдинг».

«13 квітня 2021 року Державна фіскальна служба відкрила проти ТОВ „Агро Газ Трейдинг“ кримінальну справу за нібито протиправні дії компанії, які привели до ухилення від сплати податків на 41 млн грн. Протягом травня, попри відсутність будь-яких попередніх запитів, правоохоронці вдалися до обшуку в офісних приміщеннях компанії, під час якого були вилучені документи, що вже неодноразово надавались компанією правоохоронним і контролюючим органам», — сказано в заяві компанії.

У АГТ заявляють, що оперативники ДФС нібито тиснули на гендиректора компанії і підкреслюють, що у слідства немає жодних доказів протиправних дій компанії, а в основі кримінальної справи перебувають маніпулятивні та некоректні дані, взяті на просторах інтернету.

«За всю історію діяльності ТОВ „Агро Газ Трейдинг“ завжди йде назустріч контролюючим і правоохоронним органам у будь-яких процесах і надає запитувану документацію навіть у тому випадку, якщо це є правом, а не обов'язком компанії. Проти ТОВ „Агро Газ Трейдинг“ фабрикується кримінальна справа, не підкріплена жодними доказами і яка не має відношення до правового та судового розгляду питання і встановлення фактів», — заявили в компанії.

У компанії підкреслюють, що весь обсяг придбаного ТОВ «Агро Газ Трейдинг» у 2020 році газу прирівняний до давальницького газу, без виділення газу як товару.

«Крім того, проігнорований факт того, що ТОВ „Агро Газ Трейдинг“ є ліцензованим постачальником газу по всій Україні і поставляє природний газ багатьом компаніям, а не тільки за давальницькою схемою для АТ „Одеський припортовий завод“.Також не враховано важливі особливості експорту мінеральних добрив, що безпосередньо впливає на кількість відвантаженої продукції міжнародним партнерам у 2020 році», — відзначають в компанії.

У АГТ вказують, що компанія щомісяця проходить документальні перевірки податковими контролерами ДФС, а також щорічні незалежні аудиторські перевірки.

«За роки роботи ТОВ „Агро Газ Трейдинг“ неодноразово доводило прозорість і публічність своїх дій при здійсненні господарської діяльності. Тому ми, діючи в рамках правового поля, будемо жорстко присікати будь-які спроби очорнити наше ім'я і жорстко стояти на захисті законних прав та інтересів компанії і кожного її співробітника», — резюмують в АГТ.

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