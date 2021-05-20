Харківська ТЕЦ-5 не відмовляється постачати гарячу воду в Олексіївку. Адже у цьому районі Павлового Поля існує власна котельна станція, яка належить місту, та має забезпечувати населення гарячою водою. Про це заявив директор Харківської ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.

Він зазначив, що ТЕЦ-5 займається лише виробництвом тепла та гарячої води, розподілення цих послуг користувачам виконує КП «Харківські теплові мережі». За його словами, через неефективне керування мережами, які знаходяться у неналежному стані, керівництво КП наразі намагається перекласти з себе відповідальність за перебої у постачанні на інших учасників цього процесу.

Як підкреслив Мінкович, ТЕЦ-5 повністю виконує свої зобов'язання щодо постачання гарячої води, навіть попри заборгованості з боку комунального підприємства КП «Харківські теплові мережі», що складає понад 2,5 млрд гривень. Проте ситуація складається таким чином, що «Харківські теплові мережі» відмовляються виконувати свої зобов'язання та доставляти комунальні послуги до людей.

«Наше підприємство протягом усього опалювального сезону й дотепер наголошує на необхідності повноцінно забезпечення жителів міста гарячою водою. Ми готові це робити й робимо. Однак, напевно через поганий стан інфраструктури, відповідальність за яку несуть саме комунальні служби міста, вони відмовляються її постачати безпосередньо людям», — зазначив директор Харківської ТЕЦ-5.

Щодо форми власності, вважає Мінкович, саме приватні підприємства виконують свої зобов'язання максимально чітко і якісно, на відміну від багатьох комунальних та державних підприємств.

«Навіть попри заборгованість комунального підприємства перед ТЕЦ-5, ми знайшли можливість зробити передоплату постачальникам газу, переуклали необхідні договори, сплатили за теплові мережі 49 млн гривень, тобто зробили усю необхідну роботу, щоб забезпечити ТЕЦ-5 ресурсами й своєчасно у травні постачати людям гарячу воду. У цей час комунальники лише продовжували накопичувати борги», — підкреслив Олександр Мінкович.

Він також додав, що наразі через заборгованість «Харківських теплових мереж», гроші на закупівлю палива в ТЕЦ закінчуються, що становить великий ризик зриву виробництва теплоносіїв, через що Харків може взагалі залишитись без гарячої води.

«Ми зараз розглядаємо усі можливі шляхи, щоб цього не допустити. Тому ми активно працюємо над тих, щоб стягнути усі заборгованості перед нами, налагодити безперебійне фінансування та забезпечити нормальну роботу ТЕЦ, а людей — теплоносіями», — підсумував директор Харківської ТЕЦ-5.

На сьогодні Харківська ТЕЦ-5 продовжує працювати у плановому режимі та готує виконавчі впровадження, щоб продовжити закупівлю енергоресурсів та виробництво гарячої води для населення.

Фото: Харківська ТЕЦ-5, Вікіпедія



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