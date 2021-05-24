Керівництво ринку «Столичний» повідомляє про відновлення контролю над підприємством і повернення до прозорих принципів роботи. Про це заявив директор ТОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» Сергій Головня, в коментарі виданню «Апостроф».

«Радий повідомити, що з сьогоднішнього дня ринок» Столичний «відновлює свою роботу в рамках законодавчого поля. Більше жодного „кешу“ або поборів — тільки офіційні платежі від орендарів, які будуть йти на розвиток підприємства», — заявив Головня.

За його словами, протягом останнього періоду ринок незаконно утримувався угрупованням в яку входили Олександр Стельмах, Рустем Абдукадиров і пов'язані з ними особи. Протягом року відбувалися судові суперечки і розслідувалися кримінальні виробництва.

«На поточний момент Олександр Стельмах, колишній співвласник ринку, знаходиться в міжнародному розшуку. А щодо Рустема Абдукадирова, колишнього директора ринку, порушено кримінальні виробництва за фактом доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень і шахрайства (кримінальне провадження № 12 020 100 000 000 460 від 18.05.2020)», — заявив Головня в коментарі «Апострофу».

Крім того, за словами Сергія Головні, на сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку «Столичний» належить двом юридичним особам — компанії «Оілс» і компанії «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний».

«Тому компанія «Продовольчий хаб «Столичний», від імені якої діяли Рустам Абдукадиров та інші особи, не має ніякого відношення до підприємства. А за фактом протидії законній господарській діяльності компанії «Оілс» і компанії «РСГП «Столичний» відкрито кримінальне провадження», — прокоментував він.

Головня переконаний, що «темна смуга» в історії ринку залишилася позаду.

«Сьогодні час відновлювати довіру орендарів і покупців, робити наше підприємство одним з кращих в Україні і Східній Європі. Запрошуємо орендарів до плідної співпраці. Актуальні контактні дані та свіжі новини ви можете знайти на офіційному сайті підприємства https://rynok.kiev.ua/», — заявив директор ринку «Столичний».

Нагадаємо, ряд громадських організацій з осені 2020 року проводили акції біля території ринку, а також під державними органами з вимогою припинити фінансування проросійського тероризму на сході України, яке, за їхніми словами, здійснювалося з коштів, які нібито неофіційно збиралися з орендарів колишньою адміністрацією.

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