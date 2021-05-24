Субсидія при наявності депозиту в банку: як змінилися правила призначення допомоги

Нагадаємо, що з 1 травня були запроваджені норми, що позбавляють громадян права на отримання субсидії в разі:

купівлі квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень протягом року, що передує року звернення за субсидією);

наявності депозиту понад 56 тисяч 750 гривень;

купівлі-продажу валюти й банківських металів на протязі року до року звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

безперервного перебування за кордоном понад 60 днів, за винятком перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною;

наявності заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

якщо субсідіант не повернув надміру перераховану субсидію;

наявності авто, яким менше 5 років з дати випуску;

якщо в родині більше одного автомобіля, яким менше 15 років з дати випуску;

субсідіант ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

Ще одним важливим нововведенням стала необхідність повторної подачі документів для призначення субсидії. У Мінсоцполітики заявили, що проблем і ажіотажу не буде, оскільки на переоформлення житлових субсидій дається 5 місяців, аж до початку нового опалювального сезону. Незалежно від місяця подачі заяви, субсидія буде призначена за всі 5 місяців, включно з травнем.

Однак держава вирішила знову відкоригувати механізм надання права на субсидію. Як повідомляє урядовий портал, на засіданні 19 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову про деталізацію змін умов призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

«Постанова Кабінету Міністрів дозволить призначити субсидію на наступний період більш ніж для 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15% домогосподарств (близько 460 тисяч) необхідно буде оновити документи для її отримання», — йдеться у повідомленні уряду.

Зокрема постановою уряду передбачено:

не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумою і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів;

збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якого позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (зараз це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750 грн);

не враховувати житлові приміщення, які знаходяться у спільній частковій або спільній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному це спадок).

Крім того, тепер далеко не всім субсідіантам доведеться знову подавати документи для продовження субсидії.

«Домогосподарствам, що не мають критеріїв, за якими житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії», — уточнили в Кабміні.

Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі буде прийматися органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних одержувачів житлових субсидій. Верифікація включає перевірку наявності у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та іншого.

В уряді зазначили, що таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували цю допомогу в опалювальному сезоні 2020−2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася в грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);

була призначена за фактичним місцем проживання осіб; орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).

До речі, відтепер усі житлові субсидії українці отримуватимуть виключно готівкою. У Мінсоцполітики вважають, що це дозволить громадянам оперативно управляти цими засобами та після оплати житлово-комунальних послуг вони зможуть вільно розпоряджатися зекономленими сумами субсидій.

«З 2019 року було розпочато процес монетизації субсидій і в минулому опалювальному періоді житлова субсидія надавалась у грошовій формі, — заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко. — Але виплата проводилася двома різними механізмами: готівкові виплати, які отримували майже 95% субсидіантів; грошова безготівкова форма, шляхом зарахування на рахунок в «Ощадбанку», а вже «Ощадбанк» проводив розрахунки з підприємствами. Другою формою користувалося близько 5% субсидіантів, тобто 160 тисяч домогосподарств. З 1 травня 2021 року цей перехідний процес завершується, і, відповідно, всі субсидії з травня будуть розраховуватися та виплачуватися людям виключно в готівковій формі.

Всі громадяни, які користувалися безготівковою субсидією минулого опалювального сезону, до грудня 2021 року зможу отримати відповідні кошти. Тим, хто має відкриті рахунки в «Ощадбанку», вже в червні буде проведено перерахування цих коштів. Ті, хто не має відкритих рахунків в «Ощадбанку», повинні відкрити рахунок, після чого зможуть отримати зекономлені протягом минулого опалювального періоду суми субсидій для їх використання на власні потреби", — уточнив заступник міністра.

Варто нагадати, що тепер підприємства теплокомуненерго, які забезпечують населення опаленням і гарячою водою, будуть купувати газ за ринковими цінами, що неминуче призведе до підвищення тарифів. З 20 травня закінчився термін дії режиму ПСО, тобто покладання спеціальних зобов'язань, для підприємств теплокомуненерго, що дозволяв закуповувати газ за пільговою ціною і утримувати стабільними вартість опалення та гарячого водопостачання для громадян. Уряд відмовився продовжувати режим ПСО, а прем'єрміністр України Денис Шмигаль заявив, що це ще один надзвичайно важливий крок до створення повноцінного ринку газу.

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