У Києві подорожчає проїзд у метро: чого очікувати

Київський метрополітен має намір підняти тарифи на проїзд. За словами керівництва, собівартість проїзду становить 20 гривень й 5 копійок.

Заступник начальника «Київського метрополітену» Наталя Макогон в ефірі телеканалу «Київ» розповіла, що метро зараз працює собі в збиток. У відомстві вже підготували документи щодо підвищення вартості проїзду та направили до профільного транспортного департаменту. Тепер розв'язанням питання займуться фахівці управління цінової політики КМДА.

За словами Макогон, нова ціна проїзду в метро буде компромісною. Її будуть розраховувати з урахуванням рівня зарплати киян та стану комунальних підприємств.

Нагадаємо, в Києві під час жорсткого карантину таксисти різко збільшили ціни за проїзд. Після цього, питанням зайнявся Антимонопольний комітет.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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