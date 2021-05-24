У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи найбільших АЗС

У Києві в УНІАН відбулася пресконференція Союзу споживачів України і Міжнародної Академії стандартизації (МАС) під час якої презентували результати міжнародного дослідження якості палива, що реалізується мережевими АЗС столиці та області.

Згідно з оприлюдненими даними, в дослідженні брали участь сім АЗС: ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG, SUNOIL.

Проби дизпалива і бензину «А-95» брали фахівці компанії SGS — світового лідера у сфері інспекційних послуг, експертизи, випробувань і сертифікації. Аналіз проб провела лабораторія «Інспекторат Україна» — підрозділ міжнародного Bureau Veritas, член Міжнародної федерації незалежних інспекційних агентств (IFIA).

Як повідомив виконавчий директор Міжнародної академії стандартизації Олег Цільвік, проблеми з якістю палива зафіксовані у двох з семи АЗС, а саме MOTTO і SUNOIL.

«Зокрема, вміст сірки в бензині MOTTO у 2 рази перевищує норму (10 мг на літр), на SUNOIL — на 20%. Кількість сірки в ДП MOTTO в 30 разів перевищує норму, в SUNOIL — на 15%. Вміст кисню при нормі до 2,7% в МОТТО — 12,7%, в SUNOIL — 6,24%. У паливі MOTTO також виявлено 1,44% вмісту бензолу при нормі до 1%. Обидві мережі також допустили порушення по одиницях октанового числа: під виглядом бензину марки 95 МОТТО продають бензин 92, SUNOIL — 93,9. «Це суттєві порушення, які знижують якісні характеристики нафтопродуктів. Особливо в ситуації з МОТТО, коли кількість метанолу у них 16,5% при тому, що в паспортах сучасних автомобілів зазначено: вміст спирту не може перевищувати 10%. В іншому випадку виробник має право зняти авто з гарантійних зобов'язань», — сказав Олег Цільвік.

Згідно з дослідженням, зразки палива ОККО, БРСМ, SOCAR, Авантаж 7 і WOG відповідають всім стандартам якості. У жодному зразку не виявлено заборонених добавок.

«Була інформація в ЗМІ про вміст у окремих продавців монометиланіліну. Ні в одному з семи зразків, навіть в сфальсифікованих нафтопродуктах, ми таку присадку не знайшли. На мій погляд, ця була маніпуляція», — додав Олег Цільвік.

За словами головного редактора журналу «НафтоРинок» Олександра Сіренка, в останні місяці у зв'язку з високою конкуренцією на ринку різко зросла кількість медійних атак. Зокрема експерти відзначили кампанію проти «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, раніше директор департаменту стратегічного маркетингу та інновацій «БРСМ-Нафта» Олександр Мельничук в інтерв'ю виданню «Новоє врємя» зазначив, що пріоритетами «БРСМ-Нафти» є адекватна цінова політика, комфорт водіїв і якісні попутні сервіси.



«Через ці переваги компанія піддається атакам з боку конкурентів», — заявив він в інтерв'ю.

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